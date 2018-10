Medie: Nye anklager om hvidvask i Nordea fra manden der fældede Danske Bank

FAKTA: Her er manden bag hvidvaskanmeldelse af Nordea

Mandag skriver Financial Times, at Hermitage Capital Management med William Browder i spidsen har indgivet en ny anmeldelse af Nordea til finske myndigheder.

William Browder har i mange år arbejdet mod hvidvask efter en betændt sag i Rusland, hvor han tabte store summer og hans advokat døde i fængslet.

Læs mere om sagen her:

* William Browder er direktør for investeringsfonden Hermitage Capital Management, der i 2007 led store tab fra tyveri af 1,4 milliarder kroner, der var betalt i skat i Rusland.

* Bag svindlen stod angiveligt højtstående russiske embedsmænd og organiserede kriminelle.

* Svindlen er kendt som Magnitskij-sagen.

* Hermitage Capital Managements advokat, Sergej Magnitskij, efterforskede sagen, men blev fængslet.

* Han døde i fængslet under uopklarede omstændigheder. Sagen har ført til omfattende sanktioner mod Rusland.

* Penge fra svindlen er ifølge afsløringer fra Berlingske Business delvist blevet hvidvasket via Danske Banks estiske afdeling. Den estiske afdeling er det seneste år blevet afsløret i at være blevet brugt til suspekte transaktioner for milliarder af kroner.

* Nu har William Browder indgivet anmeldelse om hvidvask for flere milliarder kroner hos Nordea til myndigheder i Norden.

Kilder: Ritzau, Berlingske.