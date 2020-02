Medie: Nykredit kan hæve rabatter

Forenet Kredit tjener så mange penge, at der er råd til at hæve rabatterne, skriver Finans

Nykredit og Totalkredit tjener så mange penge, at selskaberne kan hæve rabatten på de stærkt udskældte gebyrer kaldet bidragssats.

Det viser beregninger, som Finans har lavet.

De to realkreditselskaber er ejet af Forenet Kredit, som har vedtaget at udbetale såkaldte kundekroner til kunder med realkredit lån. Men det kundeejede selskab tjener så mange penge, at selskabet allerede i år vil komme til at leve op til de krav om økonomisk polstring, som Finanstilsynet har sat.

Det betyder ifølge Finans, at selskabet har en halv milliard kroner til overs, hvilket svarer til en stigning i rabatten fra 600 kroner til 1200 kroner. Og næste år kan rabatten hæves til 3400 kroner, lyder beregningerne.

Men hvis det står til formand for Forenet Kredit, Nina Smith, kan kunderne godt skyde en pind efter mere i rabat:

- Mit forslag er, at vi skal lægge flere penge til side, så vi kan garantere kundekronerne flere år ud i fremtiden, også hvis der kommer år med dårlige økonomiske resultater, hvor vi ikke kan betale kundekroner ud af årets overskud.