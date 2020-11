Medie: Oprør i hemmelig loge

Der er udbrudt oprør i den danske Frimurerorden, hvor flere medlemmer ifølge Politiken er blevet ekskluderet for at have kritiseret stormester Walter Schwartz.

Det skriver Politiken søndag.

Johnnie La Fontaine er en af de nu tidligere frimurere, og han står frem i mediet, efter han er blevet ekskluderet af det hemmelige selskab:

- Nu har jeg selv været direktør i flere år i Mærsk-koncernen, så jeg kender godt lidt til ledelsesprincipper og den måde, man skal lede folk på. Men stormesteren er enevældig og fortæller hele tiden, at det er ham, der bestemmer. Så jeg skrev til ham, at den form for ’management by fear’ hører fortiden til. Han ødelægger ordenen mere, end han samler den, siger han og fortæller, at han tog brevet med til møde:

- Her fik jeg at vide, at jeg ikke efterlevede den distance, der skal være over for stormesteren, og den respekt, der skal være over for ham.

Han endte med at overlevere brevet til stormesteren, og så søgte han sin afsked som provinsialmester i Odense. Han endte dog med at blive ekskluderet fuldstændig fra ordenen.

Skandaleombrust bankdirektør

Desuden bliver stormesteren kritiseret for at have udnævnt Mogens Mortensen som til den i ordenen prestigefyldte post som tilsynsmester. Men den udpegning har givet uro hos frimurerne, eftersom Mortensen er tidligere direktør i den skandaleombruste og krakkede Tønder Bank. Han er siden dømt for sin rolle i krakket.

Walter Schwartz har ikke ønsket at kommentere Politikens historie. I stedet har Jon Bloch Skipper, pressetalsmand, skrevet:

'De personsager, du omtaler, kan og vil Ordenen ikke udtale sig om. Det samme gælder selvsagt eventuelle personrelaterede juridiske spørgsmål, der typisk løses bedst imellem de involverede parter og ikke i en bred kreds endsige i dagspressen.'

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan ordenen har haft problemer internt. Det kan du læse mere om nedenfor.

Slagsmål, retssag og eksklusion: Frimurernes hårdhændede metoder

Hemmeligt broderskab afsløret

Stormester bestemmer alt

Kæmpe kortlægning: Her er de danske frimurere

Officer og frimurer: - Det er et hierarki du vokser i

Frimurernes chef om sin rolle: - Uoplyst enevælde

Afslører royalt drama: Frimurer strippet for titel

Amin Jensen er frimurer: Holder logens løfte og tier stille

Tidligere frimurer: De er verdensmestre i mobning

Kæmpe tabu brudt: Frimurernes ritualer afsløret

Hemmelige ritualer afsløret: Nu reagerer frimurerne

Frimurernes hovedkvarter indeholder enorm hemmelighed

Frimurerne fik hans film destrueret