Medie: Otte elever smittet med farlig lunge-tuberkulose på skole

Sjællandske Medier erfarer, at otte elever i niendeklasse på Sofiendalskolen i Haslev er blevet smittet med den farlige sygdom lungetuberkulose, som man tidligere døde af i stort antal.

- Tilbage i efteråret blev det konstateret, at én elev i en af vores niendeklasser havde fået smitsom lungetuberkulose. Det orienterede vi forældrene til alle Midtskolens elever om, og vi har lige siden samarbejdet med medicinsk ambulatorium på Roskilde Sygehus, fortæller skoleleder Mette Løvbjerg til Sjællandske Medier.

Tuberkulose kan være en livstruende sygdom, og den smittede elev blev derfor holdt hjemme og blev medindiceret indtil smittefaren var ovre.

- Jeg kan ikke vide, om alle har gjort det, men vi opfordrede meget til, at alle elever i klassen og parallelklassen, som de har idræt og linjefag sammen med, lod sig teste for tuberkulose i Roskilde, ligesom klassernes lærere er blevet testet, siger Mette Løvbjerg.

- Ingen af lærerne er testet positive for sygdommen, men efter juleferien har vi løbende fået tilbagemeldinger fra elevernes familier, og der er nu i alt otte elever, som er smittede med TB, siger hun.

- Man skal have været tæt på hinanden i en længere periode, og der går to-tre måneder, før man kan se, om du er smittet. Derfor vidste vi først efter juleferien, at flere elever var smittet, fordi de enkelte elevers familier er orienteret direkte af medicinsk ambulatorium, uden at skolen vidste det. De nye smittede har kun sygdommen i latent form, de er altså ikke syge, men de behandles med profylaktisk medicin, så de ikke kan smitte andre, siger Mette Løvbjerg til Sjællandske Medier.

Hun har ingen viden om, hvordan situationen er håndteret i familierne, men informationen fra medicinsk ambulatorium er videregivet til familierne.

Her står blandt andet, 'at tuberkulosebakterierne spredes fra person til person med dråber, der opstår, når en person med tuberkulose hoster eller nyser. Tuberkulose er ikke særlig smitsom. De mest udsatte er personer, som er meget sammen med den syge i mange timer om dagen.'

Man er typisk tæt sammen med sin familie flere timer dagligt. Det er derfor nærliggende at tænke, at flere end de otte elever, nu er smittet med tuberkulose.

- Det er jeg ikke vidende om, men ved at vi har opgivet en smittekilde på vores skole til Roskilde Sygehus, så tænker jeg, at de tager sig bedst muligt af problemstillingen, så den er i trygge hænder hos dem, siger Mette Løvbjerg til Sjællandske Medier.