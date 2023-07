Medie: Putins elskerinde i spidsen

Ruslands præsident, Vladimir Putin, er bestemt ikke den tilgivende type, når det kommer til mytteri mod Rusland.

Det må Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, sande efter sit mislykkede kupforsøg mod militærtoppen i landet.

Wagner-lederen og hans mænd vil indtil videre undgå retsforfølgelse efter lovning om det, hvis de vendte om, men ellers har Putin planer om at få Wagner-lederen til at lide økonomisk ved at invadere hans enorme medieselskab, Patriot Media Group.

Det skriver Wall Street Journal ifølge norske Børsen og mediet Vox.

Ifølge mediet rygtes det endda, at Putins elskerinde, Alina Kabaeva, vil få en markant rolle i selskabet.

Vladimir Putin og Alina Kabaeva har eftersigende et nært forhold. Så nært, at de skulle have fået flere børn sammen. Her ses de sammen i 2004 i Moskva. Arkivfoto: Tass, Ritzau Scanpix

Blokeret og censureret

Putin har allerede beordret alle hjemmesider, der omhandler Prigozjin, blokeret og censureret i Rusland.

Ifølge det amerikanske medie har den russiske sikkerhedstjeneste, FSB, været forbi Patriot Media Groups kontorer for at rydde dem fuldstændigt og beslaglægge computere og servere.

Wall Street Journal har angiveligt talt med flere medarbejdere og set beskeder, der bekræfter overtagelsen af Wagner-imperiet.

Og så forlyder det, at selskabet vil få en ny ejer - nemlig Putins elskerinde, Alina Kabaeva.

Alina Kabaeva under et mesterskab i Moskva i 2006. Arkivfoto: Sergey Ponomarev, Ritzau Scanpix

Udover at være meget tæt med Putin er Kabaeva også kendt for at være olympisk mester i rytmisk gymnastik og ni gange verdensmester i forskellige gymnastikdiscipliner.

Efter gymnastikkarrieren sad hun i det russiske parlament, Dumaen, fra 2007 til 2014, hvor hun var valgt for Forenet Rusland - Vladimir Putins parti.

Hun og den russiske præsident skulle have fået flere børn sammen.

Det siges, at præsidentens håndlangere har sørget for, at elskerinden lever et hemmeligt, isoleret og utroligt liv i luksus sammen med sine børn. Beskyttet af FSB og Putin.

