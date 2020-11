Medie: Regeringen ophæver kommuneopdeling i Nordjylland

5. november meddelte statsminister Mette Frederiksen, at syv nordjyske kommuner skulle lukkes ned, og at restriktionerne ville gælde til 3. december.

Men nu bliver det igen muligt for indbyggerne i de nordjyske kommuner Frederikshavn, Hjørring, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Læsø at færdes mellem kommunegrænserne. Kommunerne vil fortsat være lukket ned for resten af Danmark.

Det erfarer TV2.

Det sker som følge af et faldende smittetal i Nordjylland.

Viceborgmester om situationen i Hjørring: - Jeg er vred

Tilbage på skolebænken

Ifølge TV2's oplysninger bliver det også muligt for elever fra 5. til 8. klasse at komme i skole igen fra mandag, mens restauranter, kollektiv trafik og kulturinstitutioner fortsat vil forblive lukket.

Sundheds- og Ældreministeriet har indkaldt til pressemøde i dag, fredag, klokken 18.

Tidligere i dag kom det frem at flere nordjyder har trodset statsministerens kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænserne.