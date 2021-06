Medie: Rigmænd betalte ingen skat

Amerikanske myndigheder efterforsker sag, der afslører, at nogle af verdens rigeste mænd i flere år ikke betalte føderal indkomstskat i USA

Ifølge det amerikanske mediehus ProPublica har milliardærer som Amazon-stifteren Jeff Bezos og Tesla-grundlægger Elon Musk i lange perioder ikke betalt føderal indkomstskat i USA.

Det viser skatteoplysninger, som mediehuset hævder at være i besiddelse af. Oplysningerne, som af myndighederne hævdes at være fremskaffet på ulovlig vis, afslører angiveligt skatteforholdene for tusinder af USA’s rigeste mennesker gennem de seneste 15 år.

Det skriver Reuters.

Afsløringen drev pressesekretær Jen Psaki i Det Hvide Hus til at erklære på en pressekonference, at ‘enhver uautoriseret videregivelse af fortrolige regeringsoplysninger’ er ulovlig.

Samtidig gentog hun, at det er præsident Joe Bidens hensigt at øge skatten for landets økonomisk mest velstillede borgere og virksomheder.

FBI, føderale anklagere og skatteministeriet efterforsker ifølge Reuters den muligvis ulovlige erhvervelse af skatteoplysningerne.

ProPublica, som hævder at være et uafhængigt nyhedsmedie dedikeret til afsløring af magtmisbrug, fastslår i artiklen, at verdens rigeste mand, Jeff Bezos, i 2007 ikke betale en øre i føderal indkomstskat. Han var dengang ikke verdens rigeste, men kunne dog tælle sin formue i milliarder dollar, skriver ProPublica.

Bezos betalte ifølge ProPublica heller ikke i føderal indkomstskat i 2011, mens Elon Musk i 2018 ikke betalte skat til det store fællesskab af amerikanske stater.

Andre rigmænd, der ifølge ProPublica er sluppet billigt eller helt i skat, er Michael Bloomberg, Warren Buffett og George Soros.

Astronomisk rige Jeff Bezos annoncerede tirsdag, at han planlægger at rejse ud i rummet.

