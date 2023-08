Medie: Russisk diplomat i Danmark afsløret som efterretningsofficer

Sideløbende med Vladimir Putins angrebskrig i Ukraine har Rusland sendt en højt dekoreret, kamphærdet elitesoldat og officer i den berygtede efterretningstjeneste GRU til Danmark.

Det skriver Information og den hollandske avis NRC.

43-årige Vladimir Grekov har siden februar været udstationeret som militærattaché på den russiske ambassade i København.

Lækkede oplysninger, som Information er kommet i besiddelse af via organisationen Dossier Center, viser, at han har en baggrund i de russiske faldskærmstropper VDVs specialstyrker og en ledende stilling i GRU.

Eksperter advarer

Efterretningskilder bekræfter over for Information og NRC at have kendskab til, at Vladimir Grekov er GRU-officer. Eksperter vurderer, at han udgør en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed.

- Jeg kan ikke forestille mig andet, end at PET er opmærksom på, hvad sådan en mand kan gøre, og givetvis også vil forsøge at gøre. Det vil sandsynligvis være operative og undergravende aktiviteter, måske endda hybrid krigsførelse, siger Jacob Kaarsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), til Information.

Den eksilerede russiske journalist og forfatter Andrei Soldatov, der er ekspert i Ruslands efterretningstjenester, udtrykker det mere dramatisk.

- I er nødt til at forstå, at når man placerer en person med erfaringer i specialoperationer i et land, så handler det ikke bare om efterretningsarbejde. Så handler det om, at våbendepoter på mystisk vis vil begynde at eksplodere, siger han til Information.

Højtstående

GRU er Ruslands militære efterretningstjeneste. Tjenesten er de seneste år blevet sat i forbindelse med sabotageaktioner og forsøg på snigmord i flere europæiske lande, heriblandt brande og eksplosioner på våbenlagre i Bulgarien og Tjekkiet.

Særligt bemærkelsesværdigt er det ifølge eksperterne, at Vladimir Grekov har en baggrund i en særlig eliteenhed i de russiske faldskærmstropper ved navn 45. garde. Det er en enhed bestående af specialstyrker – såkaldte spetsnaz – med ekspertise i operationer bag fjendens linjer, heriblandt sabotage- og bagholdsoperationer.

Vladimir Grekov har rang af oberst, er højt dekoreret og bærer blandt andet to medaljer 'for udmærkelse i kamp'.

Hvor Vladimir Grekov har været i kamp er uvist, men VDVs eliteenhed har været udsendt til Georgien, Syrien og Ukraine.

- Der tegner sig et billede af en mand, der er mere James Bond end Kim Philby, siger Jakob Seerup, historiker med ekspertise i russiske militære forhold og museumsinspektør på Bornholms Museum, til Information.

Ankommet for nyligt

Vladimir Grekov er kommet til Danmark, efter at regeringen sidste år udviste 15 ansatte ved den russiske ambassade, som ifølge PET reelt var russiske efterretningsofficerer.

Dengang gav den daværende udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), udtryk for, at det var uacceptabelt med russiske spioner på dansk jord.

- Med den her beslutning sender vi et tydeligt signal til Moskva om, at vi ikke vil acceptere, at russiske efterretningsofficerer udøver spionage på dansk grund. De udgør en risiko for vores nationale sikkerhed, som vi ikke kan sidde overhørig, udtalte ministeren i en pressemeddelelse.

Men nu viser det sig altså, at de danske myndigheder mindre end et år efter udvisningerne lod Rusland sende en ny GRU-officer til ambassaden.

'Velkendt'

PET afviser at kommentere på 'konkrete personer'.

'Men det er velkendt, at de russiske efterretningstjenester har tradition for at udnytte de særlige regler, der gælder for internationalt diplomati, ved at udsende efterretningsofficerer til Ruslands diplomatiske repræsentationer under dække af at være diplomater,' skriver tjenesten i en kommentar til Information.

I en skriftlig kommentar til Information forklarer Udenrigsministeriet, at Danmark og Rusland fortsat har diplomatiske forbindelser, og at der derfor også er en dansk forsvarsattaché i Moskva.

'Det er i dansk interesse, at disse forbindelser fastholdes i en turbulent tid,' skriver ministeriet.

Den russiske journalist og efterretningsekspert Andrei Soldatov stiller sig kritisk over for godkendelsen af Vladimir Grekov.

'Den klassiske opfattelse med ’vi spionerer, de spionerer, det er et fælles spil og alt er civiliseret og anstændigt’ holder ikke længere. Vi har at gøre med den militære efterretningstjeneste fra en krigsførende nation,' siger han.