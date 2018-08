Medie: Russisk spion arbejdede på amerikansk ambassade

En kvinde, som var mistænkt for at være spion, har arbejdet i hjertet af den amerikanske ambassade i Moskva, skriver The Guardian

Den amerikanske enhed for kontraspionage har opdaget, at en mistænkt russisk spion har arbejdet i hjertet af den amerikanske ambassade i Moskva.

Det skriver det anerkendte britiske medie The Guardian.

Ifølge mediet har kvinden været hyret af det amerikanske Secret Service, og angiveligt har han haft adgang til myndighedens intranet og emailsystem. Dermed har hun potentielt haft direkte adgang fortroligt materiale inklusiv såvel præsidenten som vicepræsidentens kalender.

Kvinden har i en årrække arbejdet for Secret Service, indtil hun kom under mistanke for spionage i 2016 under et rutinetjek, hvor det blev registret, at hun jævnligt og uautoriseret havde møde med det russiske sikkerhedsagentur FSB.

Ifølge The Guardian har en intern kilde fortalt, at kvinden blev fyret sidste sommer, efter hendes sikkerhedsgodkendelse blev taget fra hende.

Avisen har spurgt detaljeret ind til sagen hos Secret Service, men ifølge mediet forsøger agenturet at tale historien ned, om end det ikke benægtes, at hun kan have været en muldvarp.

'US Secret Service anerkender, at udenrigstjenestemænd, der arbejder for at fremme vores mission administrativt eller på anden måde, kan blive udenlandsk intelligenspåvirkning.'