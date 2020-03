Medie: Smitte startede tidligere end først antaget

Verden over er der bred enighed om, at udbruddet med den nye coronavirus, der fører til sygdommen, der har fået navnet covid-19, stammer fra den kinesiske by Wuhan i provinsen Hubei.

Men præcis hvor udbruddet stammer fra, er endnu ikke fastlagt, og det arbejder kinesiske myndigheder stadig på at opklare.

Det spørgsmål kan de dog nu være kommet et skridt nærmere på at finde svaret på.

Foreløbig har de tidligste smittetilfælde været dateret til december, men ifølge South China Morning Post har de kinesiske myndigheder nu sporet et tilfælde af sygdommen tilbage til 17. november.

Det fremgår af officielle dokumenter, som mediet har set.

En 55-årig er konstateret smittet med sygdommen 17. november, og det kan være den første person, der har fået det.

Der gik dog lang tid efter, vedkommende var syg, før myndighederne blev klar over, at der var tale om en ny virus. Det var således først i slutningen af december, man blev opmærksom på det, og på det tidspunkt var flere hundrede smittet, og man blev klar over, at udbruddet formentlig stammede fra et marked i Wuhan.

Ifølge de data, South China Morning Post har fået adgang til, blev der efter 17. november anmeldt mellem et og fem nye tilfælde om dagen.

15. december var antallet af smittede 27, og 20. december havde antallet nået 60.

Sundhedsmyndigheder verden over er meget interesserede i at finde frem til den første, der har haft sygdommen - den såkaldte 'patient zero' - for at fastlægge, præcis hvordan udbruddet startede. Overordnet set formoder man dog, at virussen er blevet overført fra et dyr til et menneske - eksempelvis en flagermus.

Ifølge mediet er der ingen blandt de ni første registrerede tilfælde i Wuhan, der er blevet bekræftet som patient zero.

Verdenssunhedsorganisationen, WHO, blev første gang informeret om udbruddet med den mulige nye virus 31. december. Siden er det altså gået stærkt med smitten, og det internationale beredskab er blevet kraftigt forhøjet.

11. marts blev udbruddet med covid-19 officielt betegnet som en pandemi af WHO.

