Medie: Statsministeriet kendte til FE-sag fra begyndelsen

Statsministeriet har haft kendskab til undersøgelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste siden 6. december 2019.

Allerede på det tidspunkt blev statsministeriet underrettet om, at det hidtil indsamlede materiale gav 'bestyrket mistanke om, at FE bevidst har tilbageholdt relevante oplysninger for tilsynet, og som resultatet heraf har vildledt tilsynet i dets kontrol af tjenesten'.

Det skriver Jyllands-Posten, der har fået aktindsigt i et brev fra tilsynets formand, landsdommer Michael Kistrup, til forsvarsministeren. Et brev, som statsministeren blev orienteret om på samme tid.

Tappede data i Danmark

Det har hidtil været uvist, hvilke informationer der er blevet tilbageholdt. Ifølge mediet viser aktindsigten, at tilsynets kritik handler om FE's samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA om tapning af data i fiberkabler i Danmark.

Statsministeren skulle siden 6. december være orienteret igen 20. december 2019 - også denne gang i form af et brev fra tilsynet, der blev sendt til Forsvarsministeriet.

Ifølge aktindsigten blev statsministeren ikke informeret om sagen igen før 19. august i år - to dage før tilsynet afleverede en 130-siders lang analyse assisteret af en pressemeddelelse, der blev udgivet 24. august.

- Materialet har en sådan karakter, at tilsynet besluttede at fokusere sin kontrol af FE med henblik på at foretage en tilbundsgående undersøgelse af de foreliggende omstændigheder, lød det i pressemeddelelsen.

Hvad vidste Bramsen - og hvornår?

Samme dag som pressemeddelelsen kom ud, blev FE's chef, Lars Findsen, fritaget for tjeneste.

Trine Bramsen har siden fortalt, at hun fritog FE-chefen og to andre chefer i FE fra tjeneste, da hun modtog rapporten 21. august. Men ifølge dokumentet fra 19. august, som statsministeren altså også blev orienteret om, kendte man på det tidspunkt ikke konklusionerne på analysen, viser Jyllands-Postens aktindsigt.

Venstre og Dansk Folkeparti har flere gange spurgt ind til Trine Bramsens kendskab til undersøgelsen, idet partierne har haft mistanke om, at hun vidste mere, end hun har givet udtryk for.

Jyllands-Posten har torsdag aften spurgt Forsvarsministeriet, hvordan det hænger sammen, men mediet har ikke fået et svar.

Rettelse: Det fremgik tidligere i artiklen, at Mette Frederiksen vidste besked siden 6. december 2019. Det er nu rettet til, at Statsministeriet vidste besked, da Jyllands-Posten ikke har dækning for at skrive, at Mette Frederiksen vidste det.

