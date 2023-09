Medie: Stutteri har fået kæmpe bøder

Selvom hesteavler John Byrialsen nægter at skulle have behandlet sine heste dårligt, har han fået uhørt store bøder for at bryde dyrevelfærdsloven, skriver TV 2

Viegård Stutteri i Skals uden for Viborg har i de seneste uger været omdrejningspunkt for massive protester.

Ejeren, hesteavler John Byrialsen, anklages nemlig for at vanrøgte sine heste, hvilket kulminerede i en politiaktion i slutningen af august, hvor man fandt 50 ulovligt nedgravede heste.

Men ejeren har en noget blakket historik, hvad dyrevelfærd angår.

John Byrialsen har nemlig fået og betalt bøder for hele 665.000 kroner for uforsvarlig og grov uforsvarlig behandling af sine heste.

Det skriver TV 2, der har fået aktindsigt i bødeforlæggene.

Kæmpe bøder

Det har tidligere været beskrevet, at John Byrialsen har fået bøder for 25.000 og 75.000 kroner i henholdsvis 2011 og 2014.

Det kommer dog ikke engang tæt på omfanget af bøderegnen over stutteriejeren.

Siden da har John Byrialsen nemlig fået bøder for over 200.000 kroner, og i maj 2022 lød bøden på hele 225.000 for overtrædelse af dyrevelfærdsloven.

Det får flere eksperter til at spærre øjnene op, da beløbet er af astronomisk størrelse, nhvad angår den slags lovovertrædelser.

I alt gravede man 50 døde heste op, der var gravet ned ulovligt. Foto: Emilie Toldam Futtrup/Polfoto

- Usædvanligt

Søren Stig Andersen, der er adjunkt ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, kalder det for 'heftige bødestraffe'.

- 225.000 kroner er, må man sige, usædvanligt. Jeg kan ikke huske, at jeg har set så høje bøder før. Jeg har set en bøde på 100.000 kroner til en griseavler, men jeg kan ikke huske, at jeg har set bøder over. Det er højt, siger han til TV 2.

John Byrialsen vil ikke kommentere, hvorfor de mange bøder ikke får ham til at ændre adfærd, men han mener ikke, at der er tale om særlig slemme overtrædelser.