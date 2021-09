Medie: Taliban hænger lig på åben plads

ADVARSEL OM VOLDSOMT BILLEDE: Et vidne beretter, at Taliban skulle have hængt fire lig op i en afghansk by

Et lig hænger fra en kran i centrum af Herat, der ligger i den vestlige del af Afghanistan.

Det fortæller et vidne til nyhedsbureauet AP.

Ifølge Wazir Ahmad Seddiqi, der driver et apotek ved den plads, hvor liget er blevet hængt op, blev fire lig i alt bragt til pladsen i bymidten.

Seddiqi fortæller, at tre af ligene efterfølgende blev flyttet til andre dele af byen, hvor de ligeledes skulle hænges op til offentligt skue.

Beskyldninger om kidnapning

Wazir Ahmad Seddiqi siger til AP, at Taliban fortalte, at de fire døde personer var blevet dræbt af politiet, efter de angiveligt havde taget del i en kidnapning.

Politichef Ziaulhaq Jalali, der er udpeget af Taliban, fortæller ifølge AP, at de skulle have kidnappet en far og søn.

De blev ifølge politichefen dræbt i krydsild, hvorefter de på et tidspunkt blev bragt til pladsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et lig hænger på en åben plads fra en kran i byen Herat. Det kommer umiddelbart i forlængelse af mullah Nooruddin Turabi, der fortalte, at henrettelser og håndsafhugning igen ville blive en del af hverdagen. Foto: Ritzau Scanpix

Tidligere på ugen fortalte den ultrakonservative mullah Nooruddin Turabi, der er fængselschef i Afghanistan, at bevægelsen ville genoptage henrettelser og amputationer af hænder.

- At hugge hænder af er nødvendigt for sikkerheden, lød det blandt andet fra mullahen.

Mullah Nooruddin Turabi stod tidligere i spidsen for det berygtede 'Ministerium til Fremme af Dyd og Bekæmpelse af Synd' - det religiøse politi, da Taliban senest havde magten tilbage i 90'erne. Han er på FN's sanktionsliste for sine forbrydelse sidst Afghanistan var under ledelse fra Taliban.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Alle kritiserede os for afstraffelserne på Kabuls stadion, men vi har aldrig sagt noget om den måde, de straffer på. Foto: Felipe Dana/Ritzau Scanpix

Opråb

Den seneste tids udvikling i Afghanistan har fået flere internationale menneskerettighedsorganisationer til at råbe vagt i gevær.

I august viste en rapport eksempelvis fra Amnesty International, at Taliban stod bag en massakre af ni personer fra den forfulgte Hazara-minoritet.

Det fik generalsekretær for Amnesty International, Agnès Callamard, til at minde verden om, at den 'koldblodige brutalitet var en påmindelse om Talibans tidligere regime og var en indikator på, hvordan et land med Taliban ved roret vil se ud'.