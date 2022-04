Medie: Tidligere FE-ansat blev hyret til at undersøge ny B.T.-chefredaktør

Inden Berlingske Media ansatte Pernille Holbøll som B.T.s nye ansvarshavende chefredaktør, var det tilsyneladende vigtigt for mediekoncernen, at hun som chef ikke havde lig i lasten.

Derfor blev der som en del af ansættelsesprocessen lavet en grundig kulegravning af den tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet.

Det kan Babylon på 24syv nu afdække.

Helt konkret fik en tidligere mangeårig ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste til opgave at undersøge to potentielle kandidater til topposten på B.T. for potentielle krænkelser eller MeToo-sager.

To ansatte på 24syv, som tidligere har været ansat på Ekstra Bladet, oplyser, at de begge er blevet kontaktet af den samme private efterforsker, som ønskede at spørge ind til Pernille Holbølls baggrund og kompetencer.

“Jeg har en opgave for et firma, der ønsker at samarbejde med en tidligere ansat på EB. Firmaet er imidlertid usikker på, om der kan dukke ubehageligheder op, som kan belaste firmaet”, lød det i en mail til den ene fra efterforskeren.

Baggrundstjek var et krav

I en mail til 24syv bekræfter koncernchef i Berlingske Media Anders Krab-Johansen, at det som en del af ansættelsesprocessen af B.T.’s nye chefredaktør var et krav til headhunteren, at der skulle leveres et baggrundstjek af kandidaten.

Han skriver yderligere, at den pågældende headhunter stod for at vælge et eksternt bureau, og at kandidaten til stillingen som ansvarshavende chefredaktør inden da blev spurgt, om det var i orden.

Ifølge 24syvs oplysninger er den private efterforsker hyret af efterretnings- og sikkerhedsfirmaet Certa, hvis direktør er tidligere PET-chef Jakob Scharf. Han ønsker dog ikke at be- eller afkræfte, om Certa har været hyret af Berlingske Media.

24syv kender identiteten på den tidligere FE-ansatte, som ikke ønsker at stille op til interview. På vedkommendes hjemmeside fremgår det, at arbejdet som efterforsker blandt andet indebærer at undersøge mulige MeToo-sager for virksomheder.

Heidi R. Andersen, som er stifter af konsulentfirmaet Living Institute og rådgiver i ledelse og ligestilling, peger på, at det er en sandsynlig følge af MeToo, at flere virksomheder vil have deres topkandidater undersøgt.

“Mange virksomheder er bange for at få en sag som den Malmö Opera har nu med Michael Bojesen. De sager skræmmer højtprofilerede organisationer som B.T. Så det er en helt naturlig følge af det, der sker i samfundet i dag, at man begynder at lave den type baggrundstjek,” siger Heidi R. Andersen.

24syv har været i kontakt med Pernille Holbøll, der ikke ønsker at kommentere omstændighederne omkring sit ansættelsesforløb.