Medie: USA har hemmelige planer i Grønland

USA vil investere i Thulebasen i det nordlige Grønland.

Det viser en censureret rapport fra en amerikansk kontrolmyndighed ifølge Berlingske.

I de dele af rapporten, som kan læses, står der ifølge avisen, at der skal bruges milliarder af dollar i Arktis. Blandt andet på Thulebasen.

USA bekræfter også over for Berlingske, at der er en opgradering på vej.

Basen har en aldrende infrastruktur, som USA er interesseret i at opgradere, lyder det i en udtalelse fra det amerikanske luftvåben, som Berlingske har fået ved den amerikanske ambassade.

Ambassaden ønsker ikke at uddybe yderligere.

Ifølge Berlingske kender hverken den grønlandske regering eller Folketinget til, hvilke opgraderinger, USA planlægger at gennemføre.

Pipaluk Lynge Rasmussen er formand for Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i det grønlandske parlament, Inatsisartut, og medlem af regeringspartiet IA.

Hun har ikke hørt om opgraderinger af basen i det år, hun har siddet i udvalget, siger hun til Berlingske.

- Vi vil ikke tales om. Vi vil deltage, når det handler om os. Det er i vores land, så vi vil gerne vide det, når der foregår noget, siger hun.

En opgradering af basen har heller ikke været på dagsordenen i Folketingets Grønlandsudvalg eller Forsvarsudvalg.

Det siger IA's folketingsmedlem, Aaja Chemnitz Larsen, til Berlingske. Hun understreger, at det især er vigtigt, at den grønlandske regering bliver orienteret.

Ifølge aftaler mellem USA, Grønland og Danmark skal USA konsultere og informere den danske og den grønlandske regering om enhver væsentlig ændring af USA's militære operationer i Grønland.

USA skal dog ikke spørge landene om lov til ændringer.