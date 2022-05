Medie: USA's højesteret stemmer for at afskaffe ret til abort

Knap 50 års føderal beskyttelse af kvinders ret til abort i USA kan snart være fortid.

I en indledende afstemning har landets højesteret nemlig stemt for, at hver enkelt delstat kan indføre lovgivning, der begrænser retten til abort.

Det skriver mediet Politico, som hævder at være i besiddelse af et lækket dokument. Dokumentet er en såkaldt vedtaget indledende holdning baseret på flertallet.

Beslutningen er ikke endegyldig, og dommere kan - og har desuden før i tiden - ændret holdning i store sager, frem til få dage før retten skal komme med sin endelige afgørelse, skriver Politico.

Ifølge mediet står retten til at komme med sin endelige afgørelse inden for de næste to måneder.

Dokumentet er fra 10. februar, og det er ikke umuligt, at der er kommet ændringer siden, skriver Politico.

Står den nuværende holdning ved magt, står USA over for en enorm omvæltning, hvad angår kvinders rettigheder.

Afgørelsen vil i så fald være en omgørelse af en historisk højesteretsdom fra 1973 i en sag kendt som 'Roe mod Wade', der sikrede retten til abort i USA.

USA's højesteret udgøres af ni højesteretsdommere. Seks af dem er udpeget af republikanske præsidenter, mens tre af dem er udpeget af demokratiske præsidenter.

Politico er i kontakt med en kilde med indsigt i højesterets votering, og ifølge vedkommende skulle fem af de republikansk udpegede dommere have stemt for at omgøre 'Roe mod Wade'.

Den republikansk udpegede dommer, som ikke stemte for, var ifølge kilden John Roberts, som desuden er chefdommer i højesteret.

Flere amerikanske delstater har i løbet af de seneste år strammet abortlovgivningen.

Oklahoma, Texas og Mississippi har alle indført ny lovgivning, som gør, at kvinder kun kan få aborter meget tidligt i graviditeten.

Præsident Joe Bidens regering har svaret igen med søgsmål mod flere af staterne, og i starten af december sidste år tog højesteret hul på diskussionen om, hvorvidt 'Roe mod Wade' skulle omgøres.

I det lækkede dokument fra højesteret skriver den republikansk udpegede dommer Samuel Alito, at 'Roe mod Wade tog voldsomt fejl lige fra begyndelsen'.

- Dens begrundelse var usædvanlig svag, og beslutningen har haft skadelige konsekvenser. Og i stedet for at bibringe en national løsning på abortspørgsmålet har Roe og Casey sat gang i debatten og skabt yderligere splittelse, skriver Alito.

'Casey mod Planned Parenthood' er en højesteretsdom fra 1992, som igen fastslog retten til abort.

Ifølge Politico er det første gang i højesterettens nyere historie, at et sådant dokument er blevet lækket, mens drøftelserne i højesteret stadig pågik.

Hverken højesteret eller Det Hvide Hus har ønsket at kommentere lækket.