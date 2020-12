Medie: Vaccinen er på vej mod Danmark

Onsdag har hvide lastbiler forladt Pfizers fabrik i den belgiske by Puurs.

De har nu sat kursen mod Europæiske storbyer som Berlin, Amsterdam, Madrid og selvfølgelig København. Det skriver TV2

Det hvide lastbiler følges af politieskorte, og det er endnu uvist, hvornår de krydser den danske grænse.

På vej

Men ifølge TV2 er de første doser med vaccine nu på vej mod Danmark.

Det er endnu uklart, hvornår de første doser vaccine faktisk kommer til Danmark og gøres klar til distribution. Vaccinerne bliver i første omgang leveret til Statens Serum Institut, inden de bliver bragt ud til regionernes centrale apoteker.

I Italien har Pfizer også bekræftet over for det italienske medie Il Messaggero, at vaccinen er på vej til hovedstaden Rom fra fabrikken i Belgien.

Her forlyder det, at vaccinen vil lande i Rom i løbet af juledagene, og så vil den blive gjort klar til at blive givet til den første italiener klokken 07.00 27. december.

Det er det italienske forsvar, der står for at distribuere vaccinen rundt i hele Italien fra sundhedsmyndighedernes hovedsæde i Rom.

Vil ikke bekræfte

Over for Ekstra Bladet vil den danske presseafdeling dog ikke sige, hvorvidt vaccinen er på vej til Danmark.

'Vi udtaler os ikke om distributionsdetaljer - det er simpelthen et sikkerhedshensyn', skriver presseansvarlig Line Fedders.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Logistikchef Thomas Bøgeskov fra Region Hovedstaden viser de kølevogne frem der skal transportere corona-vaccinen frem. Foto: Emil Agerskov

Ekstra Bladet kunne tirsdag berette, at det bliver de kommuner i Region Hovedstaden Ishøj, Herlev og København, der får vaccinen først.

Her vil foreløbigt ti varevogne i Region Hovedstaden hente vaccinerne og køre dem ud til dem, der skal bruge dem.

Når vaccinerne leveres til SSI, opbevares de ved minus 70 grader. Det er dog ikke et problem, når de skal fragtes videre.

- Vi får dem optøet, så vi skal transportere den mellem to og otte grader i de termoskabe, vi bruger, siger Thomas Mark Bøgeskov, der er logistikchef i regionen..

Han uddyber over for Ekstra Bladet, at man er klar allerede i dag, hvis vaccinen skulle komme.

- Vi kører blandt andet testkørsel i dag, så vi er helt klar, siger hovedstadens logistikchef.