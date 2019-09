Whistlebloweren, som oplyste, at USA's præsident, Donald Trump, har forsøgt at presse Ukraines præsident til at efterforske den demokratiske rival Joe Biden, er ifølge New York Times en CIA-officer, der tidligere har haft sin gang i Det Hvide Hus.

Det oplyser to kilder, der er bekendt med undersøgelsen. New York Times kritiseres for at gå så tæt på whistleblowerens identitet.