Medieboss bestilte rapport om ansattes SoMe-adfærd

Koncernchefen i Berlingske Media, Anders Krab-Johansen, bestilte i kølvandet på det Metoo-forløb, der endte med at koste B.T.s chefredaktør Michael Dyrby jobbet, en evalueringsrapport, hvori en række menige ansatte og chefer på koncernens medier blandt andet ’fik endevendt og analyseret’ deres adfærd på de sociale medier.

Det skriver mediet Frihedsbrevet.

Formålet med rapporten var ifølge Anders Krab-Johansen at få overblik over og indblik i Metoo-mediedækningen.

Undersøger chefer

Ifølge Frihedsbrevet blev blandt andre Berlingskes chefredaktører Mette Østergaard og Tom Jensen, Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik, samt flere af mediehusets fremtrædende meningsdannere, der har blandet sig i debatten, undersøgt i forbindelse med rapportens udarbejdelse.

Rapporten nåede ifølge mediet frem til, at det ’havde været gavnligt for mediehuset, hvis der var blevet talt med én stemme’, ligesom det slås fast, ’at chefredaktørerne på Berlingske, Tom Jensen og Mette Østergaard, ved deres til- og fravalg undervejs i forløbet har været med til at påvirke den negative dækning af sagen om Dyrby og Berlingske Media.'

Kras kritik

Frihedsbrevet skriver, at ingen af chefredaktørerne blev orienteret om, at den interne evaluering blev lavet. Noget, der er faldet Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik, for brystet.

- Jeg bryder mig ikke om, at der er blevet lavet en sådan undersøgelse, og jeg ville gerne have været orienteret om den fra begyndelsen. Så vidt jeg har forstået undersøgelsens konklusioner, er de helt hen i vejret, udtaler han til Frihedsbrevet.

Anvarshavende chefredaktør på Weekendavisen, Martin Krasnik, har ikke meget tilovers for den undersøgelse, der er søsat af toppen i Berlingske Media. Foto: Lasse Kofod / POLFOTO

Medieboss: - Formået var at blive klogere

Ekstra Bladet har fremsendt en række spørgsmål til sagen til Anders Krab-Johnansen, herunder om han selv havde indflydelse på de metoder, der blev brugt i rapportens udarbejdelse, samt hvad han som koncernchef konkret påtænker, at rapportens konklusioner skal bruges til fremadrettet.

Han skriver:

'Efter forløbet i december bestilte jeg en rapport hos et konsulenthus for at få overblik over og indblik i Metoo-mediedækningen. Fokus var på den generelle debat i medier og på sociale medier - ikke specifikt ansatte i Berlingske Media. Formålet var at blive klogere.'

'Vi har ikke haft indflydelse på konsulenthusets konklusioner. I Berlingske Media er det et vigtigt princip, at hvert medie taler med sin egen stemme, og at de ansvarshavende chefredaktører frit redigerer deres eget medie. Husets medier kan og skal ikke tale med en stemme - tværtimod,' lyder det fra Anders Krab-Johansen, der tilføjer, at han ikke har yderligere kommentarer til de interne forhold i Berlingske Media.