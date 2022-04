Mediechef: - Det er noget værre møg

Mandag stoppede Henrik Qvortrup med øjeblikkelig virkning som ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet efter mindre end et år på posten. Manden, der ansatte Qvortrup, mener ikke, at han har svigtet

Er Henrik Qvortrup blevet fyret, eller valgte han selv at forlade stillingen som ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet?

Og var det en fejl, at ledelsen i JP/Politikens Hus i det hele taget ansatte ham, når man siger farvel efter mindre end et år?

Det og mange andre spørgsmål har Ekstra Bladet stillet administrerende direktør i JP/Politikens Hus Stig Ørskov.

- Henrik har besluttet sig for, at han vil hellere noget andet på Ekstra Bladet end at være ansvarshavende chefredaktør, fordi han brænder mere for journalistik, end han gør for ledelse, siger Stig Ørskov.

- Er det en beslutning, han selv er nået frem til?

- Det er, som det står i pressemeddelelsen (der blev udsendt mandag, red.). Men i sådan nogle forløb taler man jo også grundigt med hinanden og finder ud af, hvad der er den rigtige udgang på situationen.

Ny chef

Det er tidligere chefredaktør Knud Brix, der er trådt i Henrik Qvortrups sted og nu skal være øverste chef for Ekstra Bladet.

- Har du prikket Knud Brix på skulderen, inden Qvortrup angiveligt nåede frem til beslutningen om at gå af?

- Jeg kommer ikke til at kommunikere til offentligheden om det specifikke forløb frem til, at det her blev meldt ud. Det synes jeg er noget, som af menneskelige hensyn skal blive mellem mig og medarbejderne, uanset om man er medarbejder eller chef, siger Stig Ørskov.

- Hører en mand som Henrik Qvortrup ikke under en anden kategori, hvor der bør være en højere grad af åbenhed, end hvis der var tale om en menig medarbejder?

- Der er forskel på at være menig medarbejder og chefredaktør, det er helt evident. Men når det gælder ansættelsesforhold eller personalesager, skylder jeg ikke bare at plapre ud til Gud og hver mand om, hvad der er sket.

- I har sagt, at Qvortrup var åben fra start, i forhold til hvilke kvalifikationer han har og ikke har, men at I valgte at tage det sats og ansætte ham alligevel. Var det en fejl?

- Henrik var åben og ærlig under ansættelsesprocessen. Vi var så også ærlige om, at der var nogle områder, der skulle arbejdes med, og som vi også har oplevet, at Henrik har arbejdet med. Det anerkender jeg ham for, at han har prøvet.

- At han så konstaterer nu, at det ikke er det, han brænder for, er ærgerligt. Jeg tror også, at Henrik ærgrer sig over, at det er kommet hertil.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Henrik Qvortrup. Foto: Henning Hjorth

- Er der blevet arbejdet nok på det?

- Når resultatet er, som det er, kan man jo i hvert fald konstatere, at Henrik ikke er et sted, hvor han synes, at han brænder nok for det til at give det den ekstra indsats, det nok i givet fald ville kræve.

- Så har I begået en fejl ved at ansætte ham?

- Åh, at koge det ned til så simpelt et ord vil jeg altid være meget varsom med. Jeg synes, man skal være varsom med at finde ét ord, man kan bruge til at stemple et menneske med. Virkeligheden er mere kompliceret, og der er nogle menneskelige hensyn.

- Jeg synes ikke, at det er Qvortrup, vi 'stempler' her. Det er jer, der har taget en beslutning, og nu står Ekstra Bladet så ganske kort tid efter og skal have ny chef, fordi den beslutning øjensynligt har vist sig at være forkert?

- Jeg forstår sagtens sondringen. Men jeg synes, at man skal passe på med at gøre noget, der er så relativt kompliceret og nuanceret, til et slagsmål om et enkelt ord. Det er at banalisere tingene, og jeg synes ikke, det er særlig ordentligt at gøre.

- Ekstra Bladet er et medie, der blandt andet lever af at konfrontere folk, der taler udenom. Hvordan synes du, det virker?

- Jeg synes ikke, at jeg har gemt mig for journalister de sidste dage. Det her er interview nummer 12 eller 13. Jeg stiller op og giver lange interviews. Så det med at sige, at vi gemmer os, det synes jeg simpelthen taler imod fakta.

- Jeg siger ikke, at du gemmer dig, men at de svar, du kommer med, ikke er særlig fyldestgørende i forhold til at gøre os klogere på, hvad der rent faktisk er sket.

- Det synes jeg faktisk ikke er en rimelig anklage. Hvis du læser Berlingske i dag, er der et helt opslag, hvor jeg svarer på omkring 30 spørgsmål, og jeg svarer ret åbent og udtømmende.

- Når jeg ønsker at svare noget, der er mere nuanceret, kan det da godt opleves, som om jeg taler udenom eller ikke svarer klart. Og sådan må det så være.

Medarbejderflugt

- Mange har sagt op på det seneste - nogle i kølvandet på, at I ansatte Henrik Qvortrup. Det taget i betragtning har I så levet op til jeres ansvar over for Ekstra Bladets medarbejdere?

- Jeg vil ikke acceptere præmissen om medarbejderflugt. Jeg synes, at udtrykket underkender, at Ekstra Bladet er en journalistisk talentfabrik, som i allerhøjeste grad stadig er udstyret med nogle af Danmarks dygtigste medarbejdere, ligesom der er kommet rigtige stærke medarbejdere til den seneste tid.

- Men det er et selvstændigt mål, at vi skal evne at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere i det her land. Hvis vi ikke lykkes godt med det, kan jeg love dig for, at det er noget, vi tager dybt alvorligt.

- Nu siger du 'hvis'. Medarbejderflugten er vel et klokkeklart bevis på, at det har I ikke?

- Igen: Vi kan godt forsøge at koge virkeligheden ned til noget, der er sort-hvidt. Jeg synes, den er mere nuanceret end som så. Og at sidde og give sin egen indsats karakterer tror jeg, man skal afstå fra.

- Når I vælger ikke at ville 'koge det ned', som du siger, ender vi så ikke i den anden grøft, hvor der ikke rigtig er nogen, der tager ansvar for noget?

- Jeg lover dig, at ansvaret for, at Ekstra Bladet har en kompetent, dygtig ledelse, der evner at skabe journalistik af højeste karat, at udstikke en redaktionel retning og at lede medarbejderne godt, er en hel central del af mit ansvar. Og det tager jeg på mig.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Knud Brix har afløst Henrik Qvortrup. Foto: Anthon Unger

- Har du så svigtet dit ansvar?

- Prøv at høre: Der er ikke nogen tvivl om, at det sidste år ikke har været tilfredsstillende. Vi skal evne at skabe mere ledelsesmæssig ro på Ekstra Bladet.

- Så har du svigtet dit ansvar?

- Igen: Jeg synes, det er helt forkert, at jeg skal sidde og give karakter til mig selv og vurdere, om jeg har svigtet mit ansvar. Vi tager ansvaret på os.

- Så du har ikke svigtet dit ansvar, men der skal gøres mere fremadrettet?

- Det ville da stride imod al fakta, hvis jeg sad her og sagde, at alt var forløbet i bedste ro og orden det sidste år. Det er det jo ikke. Det har været en tumultarisk tid, og det er noget værre møg, og jeg tager fuldt ansvar for at sikre, at vi gør, hvad vi kan.

- Henrik Qvortrup var ikke til stede, da hans afgang blev annonceret. Hvad skyldes det, hvis alt ellers er foregået i fred og fordragelighed?

- Som jeg opfattede Henrik, så syntes han, at det var Knud (hans afløser, red.), der skulle have lov til at shine på det møde, og at det skulle være Knuds øjeblik. Det var Henriks beslutning.