Mediechef reklamerer ulovligt: - En siciliansk lejemorder ville rødme

Junkmedierne Dagens.dk og Nyheder24.dk laver skjult reklame for kviklån og gambling

Mediedirektøren Kasper Christensen, der er medejer af Dagens.dk og Nyheder24, reklamerer på sine egne medier for gambling- og kviklånsselskaber, han står bag.

Kasper Christensen er ansvarshavende chefredaktør på Dagens.dk og medejer af Media Group Denmark.

I mindst 13 artikler reklamerer medierne for hjemmesiderne Lånet.dk og Netspil.dk, som Kasper Christensen står bag. Det fremgår ikke af artiklerne på Dagens og Nyheder24, at der er tale om reklame. Det er i strid med markedsføringsloven.

Det skriver Politiken.

Lånet.dk hjælper kunder med at finde kviklån, hvor de årlige omkostninger løber op i 759,79 pct. Den anden side tilbyder velkomstbonusser til gamblingsider som LeoVegas og Bingosjov.

Artiklerne fremhæver lån og gambling som positivt for læseren.

'Det er ingen hemmelighed at det i dag er nemmere at spille online end nogensinde før', skriver Dagens.dk eksempelvis i en artikel.

I en anden artikel på Business24.dk, som er del af Nyheder24.dk, omtales Lånet.dk som et selskab, der er på forbrugerens side. Lånet.dk 'har dog taget kampen op og samlet de forskellige låntyper i et forsøg på at tage forbrugeren i hånden,' stod der.

Mindst ni medier i Danmark producerer journalistik, der er misvisende eller af så ringe kvalitet, at de kan betegnes ’junkmedier’. Det konkluderede et ekspertpanel i Politiken i påsken på baggrund af en gennemgang af knap 250 artikler fra 15 udvalgte medier. De ni junkmedier er 24Nyt, Den Korte Avis, NewSpeek og Folkets Avis, Dagens, Døgnets, DkDoxTV, Nyheder24 og Digitale Nyheder/Krammet. Vis mere Luk

Påvirker Google

Reklamer i annoncørbetalte artikler bliver kaldt 'linkbuilding'. Det handler om, at selskaberne betaler sig til en artikel, hvor der bliver linket til dets hjemmeside. Formålet er dels at påvirke læseren, men i højere grad at påvirke Google. Søgemaskinen placerer nemlig søgeresultater højere, hvis de ofte bliver linket til fra troværdige netmedier. Media Group Denmark leverer netop denne slags løsninger.

Kasper Christensen har valgt ikke at kommentere sagen. Men medejer af Media Group Denmark, Rikki Tholstrup Jørgensen, fortæller, at der er sket en fejl.

- Jeg kan ikke udtale mig om Dagens, som Kasper selv ejer, men på Nyheder24 er det en fejl, at artiklerne ikke er markeret som reklame, siger Rikki Tholstrup Jørgensen til Politiken.

'Jeg er forarget'

Michael Bay Jørsel, der er centerleder ved Center for Ludomani, er forarget over reklamerne.

- Dem, der udbyder kviklån, ser ikke de mennesker, vi møder. Det er unge mennesker, der ender med en enorm gæld og som står i håbløse situationer. Deres fremtid er ødelagt. Jeg er forarget over det. En siciliansk lejermorder ville rødme, hvis han så de årlige renter på kviklån, siger Michael Bay Jørsel til Ekstra Bladet.

Sidste år var næsten halvdelen af de 696 personer, der kom til behandling ved Center for Ludomani, unge mennesker mellem 18-30 år. Mange af dem er endt i kviklånsfælden, fortæller Michael Bay Jørgensen.

- I løbet af de sidste syv år har det ændret sig enormt. Før var det typisk ældre mennesker, der sad ved spillemaskinen. I dag er det unge mennesker, der bliver fristet af de nemme penge, forklarer Michael Bay Jørsel. Han håber, at politikerne på Christansborg snart får stoppet kviklån.

- Det lyder som om, at størstedelen af politikerne har fået øjnene op for det her problem, siger han.

