Mediegigant hylder dansk by

Det amerikanske medie CNN har lavet en liste over de bedste byer at besøge - Aarhus får en tredjeplads

Man skal hverken til Paris, Venedig eller Amsterdam, hvis man vil have en romantisk weekend.

Det skriver CNN i hvert fald, som har givet deres bud på de bedste byer at besøge, hvis man ikke orker steder, der er overrendt af turister. Der er i alt 20 byer på listen, hvor Aarhus har formået at snuppe en tredjeplads.

Det er også store roser, der bliver givet til den jyske by i CNN's beskrivelse:

'Danmarks andenstørste by har længe stået i skyggen af landets hovedstad, København. Men Aarhus er det perfekte alternativ for en forlænget weekend i det danske takket være den tårnhøje domkirke og det sublime Aros kunstmuseum. Museets 'wine and foodhall' er et af de bedste steder at prøve det nordiske køkken af, hvis man er underlagt et budget.'

'Og for dem, der gerne vil forkæle sig selv, Gastromé, der er baseret i latinerkvarteret, en menu, der vil tilfredsstille selv de mest kræsne madentusiaster.'

Listen over de alternative rejsemål kommer efter flere af de mest populære byer er ved at blive overrendt.