Mediepersonligheden Paris Hilton bliver mor for første gang

Den 41-årige mediepersonlighed Paris Hilton er blevet mor for første gang.

Det fortæller hun i et opslag på Instagram, hvor man ser hendes hånd og en lille babyhånd.

Det amerikanske underholdningsmagasin People kan desuden bekræfte nyheden. Magasinet skriver, at barnet er født via en rugemor.

Barnets far er Hiltons mand, Carter Reum, som hun blev gift med i november 2021.

- Det har altid været en drøm for mig at være mor, og jeg er så glad for, at Carter og jeg har fundet hinanden, siger hun til People.

- Vi er så spændte på at starte vores nye familie, og vores hjerter eksploderer af kærlighed til vores lille dreng.

Hilton afslører hverken på Instagram eller i interviewet med People, hvad hendes søns navn er.

Paris Hilton er oldebarn af Conrad Hilton, der startede hotelkæden Hilton.

De seneste 20 år har hun dog mere været kendt fra ugeblade, modemagasiner, avisforsider og tv-programmer.

Hun har tjent mange penge på sit eget brand - heriblandt parfume og tøj. Hun har desuden også lavet musik og skrevet flere bøger.

Barnets far, Carter Reum, er en amerikansk rigmand. I januar sidste år afslørede Hilton, at hende og manden frekventerede en fertilitetsklinik.

På Paris Hiltons opslag på Instagram har flere Hollywood-kendisser allerede ønsket hele tillykke.

Blandt dem er model og kone til John Legend, Chrissy Teigen, og skuespiller Elle Fanning.

- En baby! Tillykke, er så glad på jeres begges vegne, skriver Teigen.