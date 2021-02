Medier boykotter regering

Højst usædvanligt har flere medier i Polen indført en 24-timers boykot, hvor de ikke vil udkomme, efter regeringen har pålagt de frie medier en ny afgift.

Samtidig har i alt 44 polske og internationale mediehuse skrevet under på en erklæring, hvor de fordømmer en ny afgift.

Ringier Axel Springer Polska er blandt medierne, og selskabet, der står bag blandt andet Forbes og Newsweek, har sågar indført en 24-timers boykot, hvor samtlige af selskabets medier ikke udkommer.

'I dag læser du ikke noget indhold her. Find ud af, hvordan verden vil være uden uafhængige medier.'

'Alle Ringier Axel Springer Polska-medier forsvinder i 24 timer. Vi deltager i denne protest sammen med journalister fra mange andre titler og websteder, der ejes af polske og udenlandske ejere, fordi vi mener, at vi ikke har noget andet valg,' lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan ser newsweek.pl ud i dag.

Konkret demonstrerer medierne mod en ny afgift, fortæller professor Marlene Wind, der forsker i europæisk politik.

- Der er kommet en ny skat, som hedder tax on business advertising, som gør det sværere for medier. Især for de mindre medier, som har et mere snævert publikum, og som måske er mere kritiske. De får sværere ved at udkomme, siger hun.

- Regeringen begrunder skatten med, at det er for at styrke de offentlige finanser.

Men afgiften falder i en tid, hvor medierne er hårdt pressede af corona, og derfor kan det være truende for deres eksistens. Samtidig er vurderingen, at medierne i Polen er ejet af ganske få, og derfor er det blevet lettere at kontrollere medierne i Polen.

- Den polske PiS-regeringen har kunnet se, hvor vigtigt det er at styre medierne, hvis man skal vinde et valg. I Ungarn findes der stort set ikke længere kritiske medier, og det er det, som man forsøger at kopiere i Polen, siger hun.

- Hvis medierne først er koncentreret på ganske få hænder, vil det også være sværere at mobilisere civilsamfundet, så det er virkelig alvorligt i forhold til demokratiet, siger hun.

- Men hvordan forholder EU sig til det?

- Hvis du spørger kritikerne, som følger Ungarn og Polen, vil de sige, at EU ikke gør noget. Dels har EU nok at gøre med vacciner og corona, dels er kritikken, at EU bevidst stikker hovedet i busken.

- EU kunne nemlig godt kigge på monopoldannelsen i den polske medieverden, ligesom det er muligt at kigge på, om Polen lever op til traktaterne i forhold til ytrings- og pressefrihed, mener Marlene Wind.

Læs mediernes samlede udtalelse her (det er på polsk).