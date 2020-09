Medier: Chefer risikerer fængselsstraffe

Danske Banks egne advokater vurderer, at chefer i banken risikerer fængselsstraffe efter gældsskandale

Chefer i Danske Bank risikerer fængselsstraffe.

Det skriver TV2, efter de og Berlingske er kommet i besiddelse af interne dokumenter fra bankens egne advokater.

Advokathuset Plesner, der er hyret af banken til at undersøge sagen internt, konkluderer i dokumenterne, at bankens chefer kan ende med fængselsstraffe.

- Aktuelt kan det ikke udelukkes, at dele af ledelsen og relevante beslutningstagere (tidligere og nuværende) kan være juridisk ansvarlige (bøder og mulig fængselsstraf), fordi de har tilladt en fortsat indkrævning af gæld, selv om man vidste, at den kunne være ukorrekt, skriver Plesner ifølge TV2.

Kendte til fejl i årevis

Dokumenterne kommer frem efter, at Berlingske og TV2 har afdækket sagen om, at banken har inddrevet for meget gæld hos sine kunder.

Medierne skriver, at banken i årevis har været bevidst om, at de inddrev gæld i strid med reglerne.

Den forkerte gældsindrivelse har skyldtes fejl i bankens data og it-systemer.

Banken har skrabet op imod 50 millioner kroner for meget ind.