Medier: Danmark jagter kæmpe banker i udbyttesag

Dagbladet Børsen og DR erfarer fra flere kilder, at Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citi Bank og Northern Trust er blandt en række af de banker, som Skattestyrelsen kræver 900 millioner kroner fra i sagen om refusion af dansk udbytteskat.

I alt skulle de danske myndigheder jagte ti banker, som har haft roller i en aktiekarrusel, som den canadiske pensionskasse Hoopp brugte til at trække penge ud af Danmark fra 2011 til 2014, skriver Børsen.

Derudover bliver Nordea, UBS, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America/Merrill Lynch og Bank of Nova Scotia nævnt.

I sidste uge nævnte Nordea sagen i årsrapporten:

'De danske skattemyndigheder har rejst et erstatningskrav mod Nordea på ca. 900 mio. kr. i forbindelse med, at Nordea har hjulpet en udenlandsk bank med at få udbytteskat refunderet på vegne af en kunde. Vi mener ikke, at Nordea kan holdes ansvarlig, og Nordea afviser kravet.'

Også Hoopp har afvist kravet i en skriftlig kommentar i september:

'HOOPP fulgte loven og procedurerne i den dansk-canadiske skatteaftale og burde være berettiget til at få refunderet udbytteskatten.'