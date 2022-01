Medier: Dusinvis af demonstranter dræbt i Kasakhstan

Politiet i Kasakhstan har natten til torsdag lokal tid dræbt 'dusinvis' af demonstranter.

Det skete, da demonstranterne angiveligt forsøgte at storme en række administrative bygninger i landets største by, Almaty.

Det oplyser en talsmand for politiet.

- I nat forsøgte ekstremistiske kræfter at storme administrative bygninger, politistationen i Almaty samt flere lokale politiafdelinger. Dusinvis af gerningsmænd blev elimineret, siger polititalsmand Saltanat Azirbek.

Talsmandens udtalelser er blevet delt af nyhedsbureauet Interfax-Kasakhstan. Også de russiske nyhedsbureauer Tass og Ria Novosti skriver om sagen.

I alt er mere end 1000 personer kommet til skade under urolighederne, der tog fart i begyndelsen af ugen. Det oplyser sundhedsministeriet torsdag.

Protesterne mod regeringen blev antændt af vrede over dyrere brændstof.

Onsdag faldt regeringen på grund af urolighederne.

Kasakhstan har erklæret undtagelsestilstand i hele landet som følge af de voksende protester. Den er i kraft frem til 19. januar.

Under urolighederne er politi blevet angrebet. Og der har været stormløb mod regeringsbygninger og mod bygninger i lufthavnen.

Situationen beskrives som den største udfordring mod det autoritære styre i Kasakhstan i årtier.

Ifølge indenrigsministeriet har mindst otte politibetjente mistet livet under de voldelige sammenstød. Det rapporterer lokale medier.

USA og FN opfordrede onsdag myndighederne i Kasakhstan til at beherske sig i håndteringen af protesterne.

Det er Kasym-Jomart Tokajev, der er præsident i landet. Hans forgænger, Nursultan Nazarbajev, som gik af i 2019, udpegede ham som sin efterfølger.

Tokajev forsøgte at afværge yderligere uroligheder ved onsdag at annoncere, at regeringen går af.

Han annoncerede også, at han tager over fra Nazarbajev som leder af det magtfulde sikkerhedsråd. Det var et overraskende skridt i betragtning af ekspræsidentens vedvarende indflydelse.

Da protesterne voksede, sagde regeringen sent onsdag, at en undtagelsestilstand ville blive udvidet til hele landet. Den var i forvejen gældende i områder med uro og protester.