3. feb. 2022 kl. 12:48

Medier: Erdogan tilbyder sig som mægler

Tyrkiets præsident er ifølge flere medier på vej til Ukraine for at snakke med landets præsident om striden med Rusland. Dansk ekspert betvivler, at Erdogan kan nedtrappe konflikten