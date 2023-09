Medier: Gigant vil nedlægge over 800 stillinger

En del virksomheder har gennem tiden fundet på sparetricks efter alle kunstens regler, og nu er turen kommet til revisionsgiganten Deloitte.

Ifølge virksomheden skal den gennemgå en del omstruktureringer, som skal skære omkostningerne med tre procent.

For at det kan blive en realitet, betyder det, at virksomheden skal sige farvel til over 800 ud af 27.000 medarbejdere i dens britiske afdelinger, fortæller en kilde til nyhedsbureauet Reuters.

Bekræfter risiko

Sky News har også bragt den triste nyhed og har fået bekræftet af Deloitte, at der er risiko for fyringer.

Revisionsvirksomheden uddyber dog ikke, hvor mange jobs der er i fare.

Dermed følger Deloitte i Storbritannien i hælene på USA-afdelingerne, som i april kunne meddele, at der var udsigt til at nedlægge 1200 stillinger.

Holder på pengene

Deloitte i Storbritannien forklarer spareøvelsen med, at virksomhedens kunder har været forsigtige med at bruge penge.

Desuden er der en forventning om 'økonomisk afmatning', som vil finde sted senere på året, som har fået en del virksomheder i Storbritannien til at nedlægge stillinger.

Briterne har stort set ikke haft fremgang i økonomien over det seneste år, og de er fortsat ikke tilbage på samme niveau som før corona, kunne Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, fortælle til Ritzau i midt August.