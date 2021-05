Medier: Henrettede familiefar for øjnene af familien

En ny historie om Kim Jong-uns rædsler har set dagens lys i flere sydkoreanske medier.

Historien blev i første omgang publiceret i den sydkoreanske avis Dong-a Ilbo, der er en af Sydkoreas største aviser. Senere har også Daily NK skrevet en artikel om hændelsen.

Her beskriver anonyme kilder, hvordan en mand fra Wonsan med efternavnet Lee blev taget i at sælge USB-stik og cd'er med alt fra sydkoreansk drama til musikvideoer fra fjenden mod syd.

Manden blev efter sigende taget på fersk gerning på sin arbejdsplads og overdraget til myndighederne. Selv om sagen kan virke uskyldig, anses den slags spredning af sydkoreansk materiale som en meget alvorlig forbrydelse i Nordkorea.

Kim Jong-un holdt tale under sit seneste offentlige fremmøde i marts 2021. Foto: Ritzau Scanpix

Brutal straf

Derfor endte sagen på højeste sted, og efter 40 dage i fængsel faldt dommen. Lee skulle henrettes.

Ifølge NK Daily News skete det ved en stor ceremoni i Wonsan foran hundredvis af mennesker. Heriblandt var gerningsmandens kone og børn, der angiveligt blev tvunget til at stå på forreste række og se deres kære blive skudt.

Manden er ifølge kilden blevet dømt for at overtræde den såkaldte anti-socialistiske lov. Og det skulle være første gang, at en mand bliver henrettet for et brud på den.

- Tidligere er folk som ham blevet sendt til arbejdslejre. Det er en stor fejl at tro, at man vil få en mild straf. Den slags opførsel ses som et forsøg på at ødelægge regimet. Modstandere får ikke lov til at leve uden frygt i vores samfund, lyder det fra kilden.

Som altid modtog diktatoren vild jubel, da han viste sig 23. marts i år. Foto: Ritzau Scanpix

Nordkoreas rædsler

Han fortæller samtidig, at Lee blev skudt 12 gang, mens hans familie sank grædende sammen i kølvandet på henrettelsen.

Det skal dog understreges, at henrettelsen ikke er bekræftet af hverken de nordkoreanske eller de sydkoreanske myndigheder.

Det er langtfra første gang, at denne slags historie ser dagens lys. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Kim Jong-un efter sigende skulle have henrettet sin egen onkel.

Derudover har vi også skrevet om rædslerne i Nordkorea.

Ifølge Freekorea befinder 120.000 mennesker sig på nuværende tidspunkt bag tremmer i frygtede lejre, mens op mod 400.000 er døde af sult, skader efter tortur, sygdomme eller kyniske likvideringer.