Medier: Militærkup i gang

Militæret i Gabon hævder at have taget magten i det lille, olierige afrikanske land, rapporterer BBC

Militæret i Gabon hævder at have taget magten i det lille, olierige afrikanske land. Ifølge BBC har soldater indtaget den statslige radio, hvor de har en erklæring op til nationen, mens der lød skud i hovedstaden.

Samtidigt rapporterer flere internationale medier, at kampvogne og andre pansrede køretøjer er kørt ind i hovedstaden Libreville.

Militærkuppet kommer angiveligt efter, at landets præsident, Ali Bongo, ved en nytårstale i mandags forsøgte at mane rygter til jorden om, at han skulle være stærkt svækket efter sygdom.

24. oktober blev Ali Bongo ramt af hjerteproblemer under et statsbesøg i Saudi Arabien. Siden har han modtaget behandling i Marokko og det skulle være her fra, nytårstalen er blevet afholdt.

- Talen har forstærket tvivlen på præsidentens evne til fortsat at varetage embedet, lyder det fra oberst Kelly Ondo Obiang, der er selverklæret leder af oppositions gruppen den Patriotiske Bevægelse for Sikkerhedsstyrkerne i Gabon.

Ali Bongo blev genvalgt som præsident i 2016, men der blev fremsat beskyldninger om valgsvindel. Hans valgsejr var snæver. EU har åbent betvivlet det officielle resultat.

Bongo overtog magten, efter sin far som døde i 2009. Faren ledede Gabon i 42 år.

Frankrig er tidligere kolonimagt i landet, og der er fortsat stærke bånd mellem landene.