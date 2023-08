Medier: Norge vil donere F-16-fly

Den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, er torsdag på officielt statsbesøg i Ukraine.

Her mødtes han med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, og ifølge norsk TV 2 og NRK, der har fået oplysningerne bekræftet af flere af hinanden uafhængige kilder, er Støre ikke kommet tomhændet.

Ifølge mediet vil Norge nemlig donere F-16-fly, og landet vil dermed blive det tredje - efter Danmark og Holland - til at sende kampfly af den type til Ukraine.

Det var ikke meldt offentligt ud, at statsministeren var på vej til Ukraine, før han landede.

Jonas Gahr Støre mødes torsdag med Volodymyr Zelenskyj. Foto: Heiko Junge/Ritzau Scanpix

Ukendt antal

Ifølge NRK's oplysninger er udenrigs- og forsvarskomitéen i Stortinget informeret om beslutningen om at donere flyene.

Det er endnu uvist, hvor mange fly der er lagt op til, at Norge skal donere.

Danmark sender 19 F-16-fly, mens Holland topper med 42, som det kom frem tidligere på ugen.

Det er også Danmark, der skal stå for at træne ukrainske piloter i at bruge flyene. Det vil foregå på flyvestation Skrydstrup.

Håbede på flere lande

Med Danmark og Hollands donationer var håbet da også, at det ville få andre lande til at følge trop.

Her pegede eksperter da også på lige netop Norge som en mulighed, og den spådom ser nu ud til at gå i opfyldelse.

Belgien har desuden også været udpeget som et land, der kunne finde på at følge med Danmark og Holland.

Norge har ligesom Danmark påbegyndt en omlægning, så de gamle F-16-fly i stedet skal erstattes af de nyere F-35-kampfly.