Medier: Nyt system skal beskytte Putin

Som et værn mod droneangreb har Vladimir Putin angiveligt fået opbygget et luftforsvar nær sin bopæl uden for Moskva

Var han det ikke i forvejen, er der noget, der tyder på, at Vladimir Putin er ved at blive ængstelig.

I hvert fald har den russiske præsident angiveligt beordret at få opbygget et luftforsvar vest for Moskva, hvor han har bopæl.

Det fremgår af det russiske medie Rossiya-1 ifølge VG.

Det russiske medie har i en reportage talt med Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, hvor han fortæller, at Rusland er i gang med at opbygge luftforsvaret omkring hovedstaden.

Det sker angiveligt, fordi Vladimir Putin frygter ukrainske droneangreb.

Der har tidligere været opbygget et mobilt luftværn, men nu har præsidenten altså ønsket at gøre det permanent.

Rusland har talrige gange anklaget Ukraine for at have sendt droner ind over Rusland. Senest hævdede det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP, at det russiske militær havde skudt to droner ned i den sydlige del af Rusland.