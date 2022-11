Medier: Rusland i vildt tilbagetog

Det russiske militær er blevet beordret til at trække sig ud af den vigtige ukrainske by Kherson, skriver BBC

Den russiske forsvarsminister, Sergej Shoigu, har ifølge BBC beordret en tilbagetrækning fra Dnipro-flodens vestbred.

Det beskrives som et betydeligt vendepunkt i kampene.

Årsagen til tilbagetrækningen er, at Rusland ikke har været i stand til at forsyne regionen.

- Det er et stort nederlag for Putin, fordi det er et af de områder, som Putin har sagt var en del af Rusland. Nu mister de den regionale hovedstad i området. Det er ikke god pr for Rusland, og det giver kun ukrainerne mere blod på tanden, fortæller Ekstra Bladets reporter, Stefan Weichert, fra Ukraine.

Regionen er vigtig

Området er både strategisk og økonomisk meget vigtigt.

- Kherson er rigtig vigtig for Ukraines økonomi. Hele regionen er vigtig. Det handler om adgangen til Sortehavet. Skal man bruge Dnipro-floden til transport, nytter det ikke, at russerne styrer så store dele af Sortehavet. Derfor er det en stor sejr, siger Stefan Weichert.

Det er også en sejr, som har stor symbolsk betydning for ukrainerne, fortæller Ekstra Bladets reporter.

- Folk har snakket om, at vi går ind i den afgørende del af krigen, og det her styrker moralen i Ukraine. Det giver klart et ryk for Ukraines selvforståelse. Og det er vigtigt i en tid, hvor der er alvorlige problemer med energi-forsyningen efter russiske bombardementer.

Opdateres ...