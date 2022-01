Medvinds-stemning trods Maliks rasen

Et par bådejere, en pensioneret fisker og et vandrende ægtepar lod sig ikke blæse omkuld i stormen ved Bønnerup Havn

Nok er det den stærkeste storm i mange år og nok har Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, ligefrem advarende kaldt det 'meget farligt vejr' i flere medier, men vindstød op til stormstyrke og deraf følgende, forhøjet vandstand i løbet af søndag kunne ikke knægte den håndfuld mennesker, som Ekstra Bladet mødte ved Bønnerup Havn lørdag eftermiddag.

Heller ikke selvom det allerede på det tidspunkt virkede, som om DMIs advarsel var velanbragt og Malik peb og prustede, så det var vanskeligt at føre en fornuftig samtale mellem bygningerne og bådene på den lille havn, hvor Café Kajkanten i modsætning til fiskeforretningen havde lukket.

- Jeg har været fisker i 40 år og har set flere oversvømmelser i min tid, så det ryster ikke mig, at det blæser lidt, siger Per Brandt med et ironisk glimt i øjet. Den 69-årige pensionist giver en hånd med i havnens fiskeforretning og er med en truck ved at transportere blandt andet friskfangede laks til udstillingsvinduerne.

Foto: René Schütze

- Som det er nu, går det nok, men det kan godt være, der bliver knald på i aften (lørdag), tilføjer den pensionerede fisker og forærer storsindet Ekstra Bladets reportere et styk laks hver.

Bådfolk på forkant

Et par hundrede meter væk er Brian Johansen og en kammerat ved at forstærke fortøjringen af hans 59 fod store lystyacht med otte sovepladser, to badeværelser, køkken, stue og lounge med bløde lædermøbler for blot at nævne nogle af herlighederne i hans og hustruens flydende sommerhus til cirka to millioner kroner, da de købte den for to år siden.

Foto: René Schütze

- Jeg sover ikke så godt om natten, når jeg ved, at stormen i værste fald kan gøre omfattende skade, siger Brian Johansen og tilføjer, at en storm for tre år siden netop rev og flåede i hans forrige båd på en måde, så han har paraderne højt hævet denne gang.

Derfor har han - udover at sætte fire ekstra fortøjringer på - fastgjort kalechen ekstra godt.

- Alle forholdsreglerne skal selvfølgelig gøres med omtanke. Eksempelvis ved, at fortøjringerne skal være så løse, at de ikke trækker båden med ned, når vandet stiger, forklarer den 50-årige indehaver af en synshal i Ørsted.

75-årige Hans Christian Andersen fra Brunmose er på havnen i et lignende ærinde sammen med sin datter Marie Rosenstand fra Stjær ved Skanderborg, der yder moralsk opbakning, mens faren sikrer, hvad sikres kan på motorbåden.

Foto: René Schütze

- De har talt om op imod 150-180 centimeters forhøjet vandstand, så jeg forsøger selvfølgelig at være på forkant, siger Hans Christian Andersen, der indtil for et par år siden var formand for den lokale lystfiskerklub i en længere årrække.

Vandrere i alle vejrlig

Ægteparret Torben og Jette Grauslund fra Hadsten mellem Randers og Aarhus lader sig heller ikke kue af naturens bidske ansigt denne lørdag, uanset om hvad navn det måtte have.

Torben og Jette fortæller, at de besøger Bønnerup Havn cirka en gang om måneden og kombinerer indkøb i fiskeforretningen med en timelang spadseretur i det naturskønne område.

– Vi plejer at gå en god, lang tur af mindst en times varighed, men i dag nøjes vi nok med 15-20 minutter og en kortere tur her tæt ved havnen, siger 61-årige Torben Grauslund, der arbejder som produktionsleder i stålindustrien.

Hustruen Jette Grauslund, der er 58 år og pædagog, supplerer:

- Luften er ret frisk i dag, men jeg kan godt lide naturens rasen. Der er noget fascinerende over det.

Torben og Jette Grauslund havde inden turen til Bønnerup ’sikret’ deres egen bolig i Hadsten ved blandt andet at sætte havemøblerne i garagen, så de ikke risikerer at flyve forvildet rundt, når Malika kulminerer lørdag aften og natten til søndag.

