Mega-asteroide suser forbi Jorden i nat

En enorm asteroide med navnet 2000 QW7 passerer lørdag aften Jorden. Den anslås at have en diameter på mellem 290 og 650 meters. Det omtrent ligeså langt som verdens næsthøjeste bygning Shanghai Tower i Kina.

Det skriver CNN.

2000 QW7 passerer med en afstand på 5,3 millioner kilometer og en fart på 23.111 kilometer i timen. NASA anser ikke asteroiden som farlig, men følger den alligevel tæt.

Den forventes at passere klokken 01.54 dansk tid natten til søndag

Asteroidens anslås at være på størrelse med 18,5 gange Rundetaarn. Foto: NASA

NASA kunne så sent som i juni fortælle, hvordan de bruger teleskoper på Hawaii til at spotte asteroider, der har retning mod Jorden i tide, så folk har mulighed for at flytte sig fra stedet, hvor den slår ned.

Det skete med asteroiden 2019 MO, der blev set flere gange af teleskoperne omkring midnat de, 22. juni, da den var 500.000 kilometer fra Jorden. Størrelsen på stenen var omkring fire meter, og den udgjorde derfor ikke en fare, men blev opløst i atmosfæren.

Det skete dog først den efterfølgende morgen, hvilket havde været rigeligt med tid til at evakuere, hvis asteroiden havde haft en farlig størrelse.

Hawaii-teleskoperne, ATLAS, forventes at kunne forudsige lignende tilfælde i fremtiden.