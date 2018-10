Mega-event fik millioner i tilskud og gik konkurs: Nu er der indgået forlig i sagen

Det blev udråbt som en af de største danske sportsbegivenheder nogensinde, og stjerner som Mø og Alex Vargas skulle skabe festivalstemning i de to dage, hvor ski- og snowboard-arrangementet Copenhagen Winter Games ville blive afholdt i B&W Hallerne i København.

Mere end 3,6 millioner kroner blev udbetalt i offentlige tilskud til begivenheden, men få dage før det skulle løbe af stablen, chokerede arrangørerne ved at aflyse hele baduljen grundet 'manglende billetsalg. Senere gik firmaet bag konkurs.

Det fik Region Hovedstaden, Wonderful Copenhagen og Sport Event Danmark til at kræve deres penge tilbage.

Nu er et år senere er regnskabet endelig gjort op. Sølle 332.517 kroner bliver tilbagebetalt til fordeling mellem de tre parter - resten er væk.

Det fremgår af et forlig, som medarrangøren Copenhill A/S har indgået med de tre offentlige tilskudsydere 18. september, men som først er blevet offentliggjort til et møde i forretningsudvalget 9. oktober.

'Ikke i orden'

Forliget med det beskedne udbytte vækker kritik hos Tormod Olsen, der er regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden. Han forsøgte forgæves torsdag aften at få fjernet forliget ved et regionrådsmøde.

- Det er ikke i orden. I Enhedslisten mener vi, der skal placeres et ansvar, så vi kan slå fast, at når man er hovedarrangør og underskriver på et arrangement, der modtager offentlige midler, så har man også ansvaret for økonomien i foretagende.

- Det handler om at få sendt et signal om, at sådan noget ikke skal kunne ske. Både i forhold til de kunder, som er blevet snydt for deres penge, men også samarbejdspartnere der nu ikke får deres penge.

Fakta: Copenhagen Winter Games Bag arrangementet står Michael Fugmann fra Copenhagen Winter Games Aps og Christian Ingels fra Copenhill A/S. Selvom det er Fugmann, som udadtil har stået for begivenheden, så er det sidstnævnte, der har stået som modtager af de offentlige tilskud. Pengene er så blevet overført videre til Copenhagen Winter Games Aps, som nu er under konkurbehandling. Flere af de bedste skiløbere og snowboardere skulle have konkurreret om adgangsbilletter til OL i 2018 i disciplinen ’Big Air’. Konkurrencen var en del af F.I.S internationale World Cup-kalender. Det skulle afholdes inde i B&W Hallerne på Refshaleøen i København. Her skulle der være bygget en 50 meter høj rampe med 800 ton sne. Ifølge det oprindelige budget ville den koste 3,5 millioner kroner. Den er dog ikke blevet færdigbygget. Vis mere Luk

Ligesom ved Eurovision-skandalen var det her i B&W Hallerne i København, at begivenheden skulle løbe af stablen. Foto: Lasse Kofod/ritzau

Ifølge et notat fra mødet i forretningsudvalget forsøgte man at få et forlig med Copenhill, da man frygtede, at man 'ved en retssag ville have større risiko for et tab, rent økonomisk, end chance for at opnå en gevinst, når det samlede regnskab ville blive gjort op.'

'Godt for vores drift'

Hos Copenhill, der nu slipper for at betale flere millioner tilbage, kalder direktør Christian Ingels forliget som 'forventet'.

- Vi synes selvfølgelig, at det er meget ærgerligt, at det ikke lykkedes. Derfor står vi heller ikke med champagne og fejrer det her forlig, selvom det selvfølgelig er godt for vores drift og økonomi.

- Det har aldrig været meningen, at vi skulle tjene på det her. Det var kun for skieventets skyld, at vi var med. Samtidig var det en præmis fra starten af, at vi ikke kunne tage nogen økonomisk risiko, fordi vi bare var mellemled. Det var vi meget åbne omkring.

Hvorfor skulle I være mellemled? Hvorfor kunne Copenhagen Winter Games Aps ikke få tilskuddene direkte?

- Det var en præmis, som Dansk Skiforbund krævede, fordi bevillingerne ikke skulle gå til et enkeltstående event, siger han.

Så lidt får de tilbage Det aflyste Copenhagen Winter Games havde fået bevilget 4,05 millioner kroner i offentlige tilskud. Men det var ikke alle pengene, som nåede at blive udbetalt til Copenhill. Region Hovedstaden udbetalte 1,7 millioner kroner, mens man ville give 300.000 kroner ekstra, når arrangementet var gennemført. De har fået 168.000 kroner tilbage. Wonderful Copenhagen har oplyst, at der over to omgange samlet set er blevet udbetalt 1,3 millioner kroner i tilskud. De krævede dog kun at få en million tilbagebetalt. Resultatet endte på 99.000 kroner. Sport Event Denmark oplyser, at der er blevet overført 650.000 kroner. Derudover ville man udbetale yderligere 100.000 kroner efter arrangementet. De får 64.000 kroner tilbage. Københavns Kommune havde givet en underskudgaranti på en halv million kroner. De har derfor ikke nogen penge i klemme. Der kan potentielt komme yderligere penge ind, såfremt CopenHill A/S skulle modtage noget fra konkursboet efter Copenhagen Winter Games ApS.

'Ærgerlige penge'

Hos Sport Event Danmark får man nu omkring 64.000 kroner tilbage efter at have støttet med 650.000 kroner.

- Det er jo ikke meget. Vi kommer ud med et tab, og det er nogle ærgerlige penge, siger direktør Lars Lundov.

Han kalder sagen 'speciel'.

- Det var et sportevent, som var bundet meget op på salg af billetter på koncertdelen. Det er vi ikke eksperter i, og det må vi tage ved lære af. Så hvis vi får en tilsvarende ansøgning en dag, så skal vi alliere os med en partner, der kender til den slags.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Region Hovedstaden, men man er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.