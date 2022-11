'Mega vildt': Ekstremt sjældent dino-fossil lander i Danmark

Da dinosaur-fuglen Archaeopteryx flappede rundt på Jorden for 150 millioner år siden, var den på størrelse med en skade og synede ikke af meget. Slet ikke sammenlignet med sine titaniske, tonstunge og ofte mere end 10 meter lange dinosaur-slægtninge.

Alligevel er fossilerne fra dinosaur-fuglen i dag kendt som værende af en monumental størrelse rent forskningsmæssigt.

Nu er ét af verdens 12 Archaeopteryx-fossiler landet i Danmark. Nærmere bestemt i Knuthenborg på Lolland, hvor det nu har hjemme og til foråret udstilles i et nyt museum for evolution. Det skriver Videnskab.dk.

- Archaeopteryx-fossilet er tit blevet kaldt verdens vigtigste, på grund af dets status som det fossil, der beviste evolutionen, siger i palæontolog på Knuthenborg, Anna Øhlenschlæger, til videnskabsmediet.

Annonce:

- Fossilet er kun omtrent lige så stort som to ark A4-papirer og vejer cirka tre kilo, fortæller Anna Øhlenschlæger, der kalder det for 'mega vildt', at museet har fået fingrene i dinosaur-fuglen, som der altså kun er fundet 12 fossiler af i verden. Til sammenligning er der fundet 32 T. rex-fossiler.

Archaeopteryx havde vinger, fjer og næb. Samtidig havde den tænder i næbbet, klør for enden af vingerne og en lang, knoglet hale, som man kender det fra dinosaurerne.

Fortidsfuglen, der er kendt som verdens første fugl, bliver af den grund set som det afgørende led i evolutionskæden, der binder dinosaurerne og fuglenes udvikling sammen.

'Overgangs-fossilet' er det derfor også blevet kaldt af palæontologer.

Den argentinske palæontolog Luis Chiappe kalder det for en »kæmpe nyhed«, at det er lykkedes Knuthenborg at erhverve sig et af de sjældne Archaeopteryx-fossiler:

- Fossilerne er de vigtigste overhovedet i vores forståelse af fugles evolutionshistorie, fortæller Luis Chiappe, der leder the Dinosaur Institute på Natural History Museum i Los Angeles, til Videnskab.dk.

Annonce:

Luis Chiappe er ikke involveret i Evolutionsmuseets arbejde, men han fortæller, at han »personligt er meget glad for at høre«, at museet har købt fossilet.

- Det er enormt vigtigt for videnskaben, at fossilet bliver gjort tilgængelig for offentligheden og forskningen, tilføjer Luis Chiappe.

Luis Chiappes begejstring hænger sammen med det købte Archaeopteryx-fossils mytiske historie.

Fossilet er kendt som ‘Fantomet’ - opkaldt efter den lynhurtige tegneseriehelt - fordi fossilet, da det blev fundet i Sydtyskland i 1990, forsvandt fra offentligheden næsten med det samme.

Siden 1996 har fossilet været hos en hemmelig, privat samler, der kun nødigt har lånt eksemplaret ud til forskning.

Knuthenborg, der er ejet af lensgreve og godsejer Christoffer Knuth, købte fossilet for to år siden. Hvad fossilet har kostet, og hvem de købte det af, ønsker museet ikke at oplyse.

Fossilet, der er en ung og ikke helt fuldvoksen udgave af dinosaur-fuglen, har et »utroligt velbevaret kranie og hjernekasse,« fortæller Anna Øhlenschlæger til Videnskab.dk.

Annonce:

Hun vurderer, at det giver mulighed for at forske i, hvor stor en hjerne dyret havde og muligvis sige noget om fuglens intelligensniveau.

- Vi mennesker synes jo altid sådan noget med at måle intelligens og hjerner er spændende, fordi så kan vi gå og føle os lidt overlegne, siger Anna Øhlenschlæger og griner:

- Men det er også interessant med Archaeopteryx, fordi vi i dag ved, at skader og krager, der jo er på størrelse med Archaeopteryx, er virkeligt intelligente.

Til sidst kan undersøgelser af ‘Fantomet’ give et bedre billede af, hvordan dinosaur-fuglen egentlig så ud, da den baskede rundt blandt bregner og vulkaner for 150 millioner år siden - lige nu er farven på dinosaurfuglens fjerdragt genskabt ud fra én fjer.

Archaeopteryx bliver 'kronjuvelen' i Evolutionsmuseet, lyder det fra Anna Øhlenschlæger.

Men fossilet bliver ikke det eneste trækplaster på det nye museum.

Annonce:

5 andre dinosaur-fossiler, 10 fossiler fra permtiden, der foregik fra 299 til 251 millioner år side og går forud fra dinosaurernes tid, og en række andre istidsfossiler, udstilles også på Evolutionsmuseet.

Evolutionsmuseet åbner 1. april 2023.