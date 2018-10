Megabanker har hjulpet med snyd med udbytteskat

En lang række banker i USA og Europa har hjulpet kunder med at bruge en fidus, der gjorde det muligt at fifle med udbytteskat.

Det skriver Politiken og DR. Medierne har sammen med 17 andre medier afdækket skattesnyd for anslået 410 milliarder kroner i Europa.

Fra Europa var det blandt andet Barclays, Deutsche Bank, bnp Paribas, Crédit Agricole, Credit Suisse, UBS og ABN Amro. I USA gjaldt det JPMorgan, Morgan Stanley og Merrill Lynch.

En ansat i den britiske storbank Barclays foreslog allerede fra 2007 en skattefidus, der gjorde det muligt at snyde med udbytteskat i blandt andet Tyskland. Metoden blev kopieret af andre banker.

Når et tysk selskab betaler udbytte, betaler man en skat på 21,1 procent, og i visse tilfælde har aktionærerne mulighed for at få pengene tilbage.

Ved at handle og udlåne aktierne, omkring tidspunktet hvor udbyttet blev udbetalt, kunne Barclays snyde skattemyndighederne til at tro, at to forskellige aktionærer havde krav på at få skat tilbage. Ledelsen i Barclays sagde god for metoden.

Ifølge Peter Løchte Jørgensen, der er professor i finansiering ved Aarhus Universitet, er der ikke noget overraskende i bankernes metoder.

- Jeg mener, at det er naivt at forvente, at internationale investment bankers har særligt meget moral.

- Deres egen løn og bonus er koblet så direkte op på, hvad de tjener til virksomheden, siger han til Politiken.

Storbankernes metode blev stoppet i starten af 2011 i Tyskland.

En amerikansk pensionsfond med én mand hævdede at have tyske aktier for 47 milliarder kroner. Fonden havde ansøgt om refusion af udbytteskat på 400 millioner kroner.

En skattemedarbejder i Tyskland begyndte at undre sig. Det blev starten på et langt retsopgør, som ikke er afsluttet endnu.

