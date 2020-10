Megakø til testcenter: Fuldstændig vanvittigt

Dagen efter Mette Frederiksen annoncerede omfattende indgreb for at mindske spredningen af coronavirus, er der længere ventetid end nomralt ved et af landets store testcentre.

Iført mundbind står borgere lige nu i alenlang kø for at få taget en coronatest i Hillerød.

Det viser et billede, som Ekstra Bladet har modtaget fra en af de ventende borgere. Hun finder det dybt problematisk.

- Det er fuldstændig vanvittigt, siger kvinden, der undrer sig over, at drive-in testteltene ser ud til at være lukkede i dag.

859 nye coronasmittede i Danmark

Ingen kø for to uger siden

Køen er opstået foran de karakteristiske hvide telte på Milnersvej i Hillerød, som blev etableret i foråret for netop at øge testkapaciteten og nedbringe ventetiden på at få taget en coronatest.

Kvinden i køen oplyser til Ekstra Bladet, at hun også testet for to uger siden, hvor der ingen kø var.

Presseafdelingen i Region Hovedstaden oplyser til Ekstra Bladet, at ventetiden formentlig skyldes, at man lige nu har lukket for alle drive-in-test.

To testcenter-medarbejdere kørt på hospitalet med kulilteforgiftning

Det sker som en reaktion på, at der opstod mistanke om, at to medarbejdere blev udsat for kulilteforgiftning i regionens drive-in-faciliteter. Derfor er man nu ved at flytte faciliteterne til andre steder, oplyser Region Hovedstaden til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Nordsjællands Hospital og Region Hovedstaden.

Der er opstået kø foran Region Hovedstadens testcenter i Hillerød. Foto: Privatfoto

