Melanie bruger hårspray til selvforsvar: - Her er ikke trygt for piger

Når Melanie Birkbark bevæger sig udenfor om aftenen, er det altid med et konstant blik over skulderen. Frygten for at blive voldtaget eller overfaldet er så stærk, at hun aldrig er tryg, når hun går alene.

- Når jeg har det sådan her, kan jeg blive så bange, at jeg kommer til at græde, fortæller 17-årige Melanie Birkbark Tingvold, som fortæller, at hun for halvandet år siden var udsat for et umotiveret overfald tæt på sit hjem. Et overfald hun dog aldrig anmeldte.

- Jeg er på vej hjem og går lidt i min egen verden. Pludselig kan jeg mærke et hårdt spark i siden, hvorefter jeg kan se en mand løbe væk fra mig. Jeg var totalt i chok, og nåede ikke engang at se hans ansigt. Derfor meldte jeg det heller aldrig til politiet. Jeg tænkte, at der aldrig var nogen chance for, at de ville opklare det, fortæller Melanie.

Men Melanie vil ikke finde sig i at være bange længere. Derfor bærer hun altid en hårspray og en deodorant i sin taske.

Et våben til selvforsvar

I Melanies tilfælde er det et våben til at forsvare sig med. Og hun er ikke alene. Mange kvinder er begyndt at bruge hårspray og deodoranter som et lovligt alternativ til den ulovlige og omdiskuterede peberspray.

Det fortæller flere hundrede kvinder til Ekstra Bladet i det lukkede Facebook-forum "Be Yourself Girls". En gruppe, hvor over 40.000 kvindelige medlemmer dagligt diskuterer alt fra børnenavne og hunde til selvforsvar og seksuelle overgreb.

- Danmark er ikke et trygt sted at bevæge sig rundt i som pige. Selvom det måske er en sølle hjælp, føler jeg mig mere tryg, når jeg har min hårspray i tasken, siger 17-årige Melanie, som bor i Ballerup hos sine forældre.

I Facebook-gruppen 'Be Yourself Girls', har flere hundrede kvinder oplyst til Ekstra Bladet, at de altid bærer hårlak i tasken, når de går alene. Foto: Kenneth Meyer

Vi er allesammen bange

Melanie er som nævnt langt fra den eneste kvinde, hvis håndtaske gemmer på en hårspray eller deodorant.

Ifølge hende er det meget udbredt blandt hendes jævnaldrende veninder.

- Hvis du åbner enhver af mine veninders taske, vil du finde det samme, som du gør i min. Vi er alle sammen bange og gør derfor, hvad vi kan for at føle os sikre, siger Melanie og fortsætter:

Indholdet i Melanies håndtaske ligner ved første øjekast en helt almindelig dametaske, men de to spraydåser kan bruges som våben. Foto: Kenneth Meyer

Melanie tager altid låget af spraydåserne af. 'Så er de nemme at gå til', som hun udtrykker det. Låg eller ej - hvor meget hårlakken i praksis vil hjælpe hende, hvis hun bliver overfaldet, er hun usikker på.

- Jeg ved jo godt, at jeg er en spinkel pige. Kommer der en op bagfra, som jeg ikke har set, er der jo ikke noget at gøre. Så må jeg bare håbe på det bedste og råbe på hjælp, siger Melanie Birkbark Tingsvold.

Hun har heldigvis endnu ikke benyttet hårlakken til at forsvare sig med. Men hun føler, at det giver hende en større frihed til at gøre og gå, hvor hun vil, når hun har den på sig.

Lovliggør peberspray

Til spørgsmålet om hvorvidt peberspray burde være lovligt, er 17-årige Melanie ikke i tvivl.

- Det burde det bestemt. Det er selvfølgelig alvorligt at benytte sig af, men det er voldtægt jo også, siger hun.

- Er du ikke bange for, at nogen ville misbruge peberspray eller for den sags skyld hårlak?

- Der er selvfølgelig altid en risiko for, at nogle ville kunne misbruge det. Men jeg tror ikke, at nogen kvinder kunne finde på at bruge det til andet end beskyttelse, siger Melanie Birkbak Tingvold.

Melanies far, Jimmi Birkbark Møller, støtter op om Melanies valg. Faktisk synes han, at det er bedst, at hun går med hårsprayen, når han ikke kan beskytte hende.

- Hun er min lille pige, og det gør mig ulykkelig, at hun ikke kan være tryg, når hun går på gaden. Jeg kan jo ikke være med hende altid, selvom jeg gerne ville. Så er det bedre, at hun har nogle redskaber til at beskytte sig med, siger Jimmi Birkbark Møller.

Jimmi opfordrer også sin kæreste til at bære en hårspray i tasken, når hun går ud.

Jimmi vil også gerne have, at Melanie går med en ulovlig peberspray. Hvis hun gjorde, ville han være villig til at betale de eventuelle bøder, hun kunne risikere at modtage. Foto: Kenneth Meyer

Så meget kan hårspray eller deodorant skade dit øje: Ifølge forskningslektor ved Klinisk Institut for Medicin Jens Folke Kliigaard kan det give permanente øjenskader, hvis man får hårlak eller deodorant i øjnene. - Der er stor forskel på, hvor meget det kan skade dit øje, alt efter hvilke elementer hårsprayen eller deodoranten indeholder. Er der sure eller basiske elementer i produktet, kan det give alvorlige og permanente øjenskader, siger Jens Folke Kliigard og fortsætter: - Er der derimod udelukkende almindelig lak i hårsprayen, vil det selvfølgelig være yderst ubehageligt i et stykke tid, men vil ikke pådrage den udsatte for permanente skader. Hvad er så værst, peberspray eller hårlak? - Det farlige ved peberspray er, at nogle menneske er allergiske over for det. Hvis de er det og får det i mund og svælg, kan det i værste tilfælde forårsage dødsfald. Derfor kan man sige, at hårlak er mildere, da det udelukkende kan give permanente øjenskader, siger Jens Folke Kliigard.

Politiet kender ikke omfanget

Hverken hårspray eller deodoranter er ulovlige. Derfor er det også svært for politiet at sige præcist, hvor mange kvinder som dagligt bærer spraydåserne som et potentielt våben.

- Jeg kan ikke sige meget andet, end at det bestemt ikke er ukendt for os, at nogle kvinder bærer deodoranter og hårlakker i taskerne til selvforsvar. Sådan har det været i flere år, siger Thomas Kristensen, pressechef i Rigspolitiet, og fortsætter:

- Det er jo ikke ulovligt at bære produkterne. Det bliver først ulovligt, når man udøver vold med dem. Derfor er det også svært for os at vurdere, hvor mange der reelt går med disse ting i deres tasker. Det er jo ikke ligefrem noget de råber højt om til os, siger han.

- Kan du forstå, at mange kvinder benytter sig af alternative metoder til at beskytte sig?

- Det er jo klart, at hvis man er i en situation, hvor man bliver overfaldet eller angrebet, vil man benytte sig af de ting, man har ved hånden til at forsvare sig med. Det gælder vel for alle, siger Rigspolitiets pressechef.

- Kunne politiet være mere til stede i visse områder for at gøre det mere trygt for kvinderne at færdes?

- Politiet gør generelt alt, hvad de kan for at være til stede de rigtige steder og holde øje. Men det er jo vanskeligt at være alle steder. Men selvfølgelig er det noget, vi er ekstremt optaget af at skabe tryghed i nattelivet, siger Thomas Kristensen, pressechef i Rigspolitiet.

Rigspolitiet kan ikke oplyse, hvor ofte hårspray eller deodoranter bliver benyttet i sager om overgreb.