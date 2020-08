Melbournes forretninger lukkes og produktion dæmpes

I Australien har myndighederne i delstaten Victoria mandag meddelt, at forretninger vil blive lukket for at hindre udbredelse af coronasmitte.

I erhvervslivet vil produktion og byggeprojekter samtidig blive begrænset i området omkring storbyen Melbourne.

Regeringschefen i Victoria, som er den næstmest befolkningsrige delstat, gav meddelelsen om de nye restriktioner.

- Store industrier må lukke i de næste seks uger, siger Victorias premierminister, Daniel Andrews.

Andrews siger, at de fleste detailbutikker må lukkes fra midnat onsdag, mens kødproduktion og byggeaktiviteter skal lukkes delvist ned fra fredag.

Der blev i Victoria registreret 429 nye infektioner mandag. Antallet af registrerede dødsfald med covid-19 var på 13.

- Det er en frygtelige nedslående udvikling ... Ingen har ønsket at det skulle kommer hertil, siger Josh Fryden fra delstatsregeringen.

Den australske millionby indførte søndag en nedlukning, som betyder, at indbyggere ikke må forlade deres hjem mellem klokken 20 og 05 om morgenen.

Hvis borgere vil handle eller dyrke motion, må det ikke foregå længere væk end fem kilometer fra hjemmet.

Indtil nu har Australien haft held med at holde virusset nede, men siden juni har Victoria oplevet en opblussen i smittefælde.

Torsdag og fredag i sidste uge registrerede Victoria rekordhøje antal nye coronasmittede med mellem 600 og 700. De australske myndigheder kalder derfor også nedlukningen nødvendig.I hele Australien er der registreret omkring 18.000 smittetilfælde og over 200 coronarelaterede dødsfald. Victoria står for mere end halvdelen af de smittede og døde.