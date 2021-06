Melder om kaos i nattelivet

Norge har genåbnet nattelivet, men vilde scener får nu politiet til at advare om, at bødeblokken bliver fundet frem

Nattelivet i Oslo er helt kaos efter genåbningen i hovedstaden.

I Norge er restriktionerne blevet lempet for nylig, men genåbningen betyder ifølge en dørvagt i Oslo, at nattelivet er 'helt kaos'.

Vanskelig tid

Til det norske medie VG fortæller udsmider Robert Smith, som arbejder i Torggata i den norske hovedstad:

– Nu er den vanskeligste tid for os, for folk vil danse og sådan. Det er oven i købet sommer, folk har været indespærret i et år. Helt kaos, siger han til mediet.

Politiet i Oslo varsler ifølge VG flere bøder i ugerne, der kommer.

Det bliver nu nemmere at indrejse i Norge. Foto: Ritzau Scanpix

Norge lemper

Norge lemper reglerne for indrejse. Det er blandt andet godt nyt for danskere, der ønsker at rejse ind i landet.

Fra lørdag klokken 12 er det muligt for danskere at slippe for karantæne ved indrejse til Norge, hvis man er fuldt vaccineret eller har været smittet med covid-19 inden for de seneste seks måneder. Det kan man bruge sit coronapas til at bevise.

Det oplyser den norske regering i en pressemeddelelse.

Svenskere får samme mulighed for at rejse ind i Norge, så snart landet har et coronapas klar til brug.

For begge lande gælder altså, at de nye indrejsemuligheder er klar, før den fælles europæiske løsning for et coronapas er helt på plads.

Den løsning er forventeligt klar 26. juni. Men det coronapas, vi allerede benytter i Danmark, godkender de altså også i Norge.