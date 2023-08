Melder ud: 170.000 rugbrød tilbagekaldt

Kohberg tilbagekaldte torsdag en lang række rugbrød. Nu garanterer direktøren, at man ikke skal være nervøs for at spise producentens øvrige brød

Danskere, som for nylig har købt rugbrød fra Kohberg, risikerer, at pakken kommer med mere end kerner og korn.

Torsdag tilbagekaldte Kohberg nemlig en række rugbrød, som er blevet solgt i butikker i hele Danmark.

Årsagen er en teknisk fejl på én specifik pakkelinje i producentens pakkeri, som gør, at brødet kan udvikle kridtskimmel før udløbsdatoen.

Ifølge TV 2 er intet mindre end 170.000 brød omfattet af tilbagekaldelsen.

Direktør garanterer

Over for mediet forsikrer René Christensen, som er direktør i Kohberg, dog, at man ikke skal være bekymret for at spise andet rugbrød end det, der er kaldt tilbage. Ingen andre Kohberg-produkter er ramt af fejlen.

- Jeg kan garantere, at der ikke er andre brød på hylderne end dem, der er nævnt, man skal være nervøs for, siger René Christensen.

Annonce:

Det er ifølge TV 2 uvist, hvor mange af brødene der er nået ud til kunderne fra butikshylderne, da det kun er forretningerne, som ved det.

'Uegnet til menneskeføde'

I gårsdagens pressemeddelelse lød det, at tilbagekaldelsen udelukkende omhandler 'rugbrød med specifikke koder på emballagens lukkeclips, der viser, at de er pakket på den pågældende pakkelinje i den berørte periode'. Listen over de forskellige koder kan ses i pressemeddelelsen.

'Der er ingen sundhedsrisiko forbundet med at spise det ramte rugbrød, men det er uegnet til menneskeføde,' oplyste Kohberg torsdag.

Hvis man har et af de tilbagekaldte rugbrød liggende i skuffen, skal man kassere det eller returnere det til butikken, hvor det er købt.