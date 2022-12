Melder ud om konkurs: Webshop stadig åben

Børnewebshoppen Pixizoo er under konkurs, men det betyder ikke, at webshoppen lukker ned, siger kurator i sagen til Ekstra Bladet

Børnewebshoppen Pixizoo, hvor man kan købe alt fra autostole til tøj og sko til børn, er under konkurs.

Men det betyder ikke, at webshoppen lukker ned.

Det fortæller advokat og partner i Bech Bruun Søren Christensen Volder, der er indsat som kurator i sagen, til Ekstra Bladet.

Dog er det med at væbne sig med tålmodighed, hvis du har bestilt julegaver til den lille derhjemme eller til kommende forældre.

For man skal ikke regne med at se sine julebestillinger lande inden 24. december.

Venter på køber

Selvom selskabet er under konkurs, fremgår det ingen steder på hjemmesiden, og det er stadig muligt at bestille varer. Til stor undren for en del af Ekstra Bladets læsere.

- Der er en klar forventning om at finde en til at drive virksomheden videre. Det bliver enten i dag eller i morgen. Det giver derfor mest mening at holde liv i hjemmesiden.

- Webshoppen er et betydeligt aktiv i konkursboet, og det har en køber interesse i, fortæller kurator Søren Christensen Volder.

Han vil dog opfordre potentielle kunder til at holde igen med at lægge ordrer ind på hjemmesiden, da den ikke bliver 'ekspederet af konkursboet'.

- Vent gerne en dags tid eller to med at sende reklamationer og gavekort til mig. Det tænker jeg, de nye købere er bedre til at håndtere.

Hænger ikke sammen

Forklaringen på konkursen ligger i, at der har været flere udgifter end indtægter, til trods for at det er mindre end et år siden, at selskabet fik tilført et større millionbeløb.

- Når den store omsætning ikke kommer, hænger tingene ikke sammen, siger Søren Christensen Volder.

Pixizoo kom til verden i 2014. I 2021 kunne regnskaberne vise, at selskabet havde et underskud på 24 millioner kroner efter skat og en bruttofortjeneste på -2,2 millioner kroner.