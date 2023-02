Meldinger om droneangreb i Belarus

Et russisk varslingsfly er angiveligt blevet ødelagt efter et angreb mod en militærflyveplads i Belarus

Søndag kunne indbyggerne i byen Machulishchi i Belarus pludselig høre flere eksplosioner ved byens militærflyveplads, der ligger blot 12 kilometer fra hovedstaden, Minsk.

Det skriver flere udenlandske medier.

Ifølge det uafhængige russiske medie Meduza var det aktivister, der via beskedtjenesten Telegram først kunne fortælle, at et russisk militærtransportfly var blevet ødelagt i eksplosionerne.

Moldova anklager Rusland for kup-planer

Herefter bekræftede BYPOL, der er en sammenslutning af ​​sikkerhedsstyrker i Belarus, at der var begået sabotage mod en militærflyveplads, og at russisk varslingsfly var blevet ramt.

Ifølge Meduza blev flyvepladsen sandsynligvis angrebet af droner.

Eksplosionerne fandt sted mellem klokken 8.30 og 9 om morgenen, skriver det ukrainske medie Kyiv Independent. Ifølge mediet bruges varslingsflyene til at vurdere, hvor russiske missiler skal ramme i Ukraine.

Hverken Belarus eller Rusland har ønsket at kommentere sagen.

Mislykket offensiv

Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, har beskrevet sig selv som 'den sidste diktator i Europa'. Han fik i 2020 og 2021 støtte af Ruslands præsident, Vladimir Putin, da der opstod voldsomme prodemokratiske demonstrationer i landet.

Lukasjenko har gentagne gange afvist, at landet vil gå ind i krigen mod Ukraine. Alligevel har Belarus spillet en rolle i krigen siden dens start.

Da Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år, skete det blandt andet gennem Belarus, hvor russernes mislykkede offensiv mod Kyiv havde sit udgangspunkt.

Lækket dokument

Et lækket dokument fra den russiske regering kunne for nylig afsløre planer om at indlemme Belarus i Den Russiske Føderation inden 2030.

En trin for trin-version af planen, som Kyiv Independt har offentliggjort, beskriver i detaljer, hvordan belarusiske samfundsydelser, forsvarssektor, lovgivning og handel langsomt skal integreres i Rusland.

De to lande skal ifølge mediet have en samlet kommando for de to landes militær. Der skal også være en fælles valuta og et fælles told- og skatteområde. Rusland vil også have kontrollen over information i Belarus. Russisk skal også være det officielle sprog i begge lande.

Lækket dokument fra Ruslands regering afslører vild plan