Meldinger om nye lastbildemonstrationer

Landet over blokerer utilfredse vognmænd og lastbilchauffører for den danske trafik i protest mod kilometerafgift. Her er vi i Aalborg

Politikredsene følger situationen tæt, og bilister opfordres til at køre i god tid

Langsomtkørende lastbiler er tirsdag morgen blevet spottet flere steder rundtomkring på de danske veje.

P4 Trafik København og Sjælland melder, at der er meget, der således tyder på, at lastbilchaufførerne vil demonstrere på de danske veje igen i dag.

Københavns Politi har tirsdag morgen været til stede ved en blokade ved Folehaven.

'Der må som følge af lastbildemonstrationer til tider forventes kø og langsomtkørende trafik. Vi vil som i går arbejde for at normalisere trafikforholdene hurtigst muligt,' oplyser politikredsen på Twitter.

Langsomtkørende lastbiler

Over for Ekstra Bladet bekræfter Vejdirektoratet, at der er registreret langsomtkørende lastbiler flere steder.

- Det er der blandt andet på Holbækmotorvejen og på Køge Bugt Motorvejen, siger vagthavende ved Vejdirektoratet Bjarke Jarvel.

Mandag blokerede utilfredse vognmænd og lastbilchauffører vejene i protest mod en politisk aftale om kilometerafgifter for lastbiler. Tirsdag er der igen meldinger om demonstrationer. Foto: René Schütze

Tålmodighed

Det kan blive nødvendigt at væbne sig med tålmodighed i trafikken igen tirsdag, selvom der på nuværende tidspunkt ikke er meldinger om yderligere blokader eller trafikpropper.

- Det ser ud, som om de generelt holder sig inde i højre spor, og hvis de kører ved siden af hinanden, så er der stadigvæk plads til, at bilister kan køre udenom, siger Bjarke Jarvel.

Flere politikredse melder tirsdag morgen, at trafikken glider uden større udfordringer. De opfordrer dog til, at man er opmærksom og kører i god tid.

Protest mod ny afgift

Mandag blokerede lastbiler veje landet over i protest mod en politisk aftale om kilometerafgifter for lastbiler, der gør det dyrere at køre rundt i Danmark.

