Meldte kvinde for at bære burka: Nu raser han mod politiet

Lørdag eftermiddag rykkede politiet ud til et taekwondo-stævne i Esbjerg, fordi en person havde meldt en kvinde for at bryde tildækningsforbuddet.

Den 36-årige kvinde fra København gik rundt med burka til stævnet, men da politiet ankom og konfronterede hende, valgte hun frivilligt at fjerne burkaen og undslap derved en bøde.

I stedet gav politiet hende lov til at bære en støvmaske med begrundelsen, at hun havde dokumentation fra et hospital om, at det var påkrævet. Det afviser kvinden nu selv på Facebook, og derfor raser Dansk Folkepartis Michael Nedersøe nu over politiets ageren.

Meldte kvinden

Det var nemlig byrådsmedlemmet fra Horsens, der meldte den 36-årige kvinde for at bære burka, fortæller han til Ekstra Bladet:

- Jeg har en datter, som går til taekwondo, så vi var i Esbjerg for at se stævnet. Da vi kommer ind i hallen, går der ikke særlig lang tid, før jeg ser den niqab-klædte kvinde gå rundt. Og det er jo imod lovgivningen, så derfor laver jeg en anmeldelse til politiet.

Han er rystet over, at politiet ikke gav kvinden en bøde for at bryde lovgivningen.

- Nu har jeg ikke været en del af politiforretningen, men jeg synes, at det virker underligt. Derfor har jeg også tænkt mig at gå videre med det for at blive klogere på, om man bare kan omgås loven på den måde.

- Det virker lidt, ligesom når rockerne fik lægeerklæringer på, at de ikke skulle køre med styrthjelm. Hvis man kender en læge et sted, får man en erklæring på, at man må tage en maske på, der dækker lige så meget som en niqab.

- Men det er jo ikke det, der er pointen her. Pointen er, at kvinden hævder, at hun ikke har fremvist nogen lægeerklæring. Altså, at det ikke passer, hvad politiet har oplyst Ekstra Bladet?

- Jeg ved ikke, hvem der lyver, men hvis hun taler sandt, kan det selvfølgelig ikke have sin rigtighed. Derfor forsøger jeg også at forfølge sagen for at finde ud af, hvad der er op og ned. Det kan ikke være rigtigt, at man kan omgås loven på den her måde. Jeg vægter dog politiets troværdighed højere end hendes, siger politikeren.

Rejs til Saudi Arabien

I Facebook-opslaget skriver kvinden, at hun er glad for, at politiet valgte at vise hende forståelse, men langer samtidigt ud efter Michael Nedersøe, fordi han efter hendes udsagn mangler forståelse.

Men den kritik rammer forbi målet, mener Michael Nedersøe.

- Jeg skal ikke vise forståelse over for nogen, der bryder loven. Jeg synes, at det er direkte skammeligt, at man ser stort på dansk lovgivning. Hun ved jo godt, at det er ulovligt. Hvis hun så gerne vil gå med burka, skal hun måske overveje at bosætte sig et sted, hvor det er lovligt som i Saudi Arabien.

Her ses den pågældende kvinde under teakwondo-stævnet. Privatfoto

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Syd- og Sønderjyllands Politi.

Her oplyser kommunikationsmedarbejder Helle Lundberg, at politiet ikke vil forholde sig til kvindens påstand om, at hun ikke fremviste dokumentation for brug at støvmaske.

- Vi vil ikke kommentere på en politiforretning eller noget, der ligger på Facebook, så det har jeg intet at sige til.

Helle Lundberg vil dog gerne uddybe, hvorfor kvinden ikke fik en bøde for overtrædelse af tildækningsforbuddet.

- Sådan er reglerne. Når vi påtaler, at nogen gør noget forkert, og de så retter sig efter det, får de ingen bøde. Det samme gør sig gældende, hvis du har glemt at tænde for tågelygterne, men gør det med det samme, hvis politiet påtaler det, forklarer hun.

Ekstra Bladet har valgt ikke at bringe opslaget, fordi den pågældende kvinde ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.

