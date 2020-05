'Memorial Day Washout': Miami under vand

Gader i det centrale Miami var mandag ikke til at få øje på, efter at en storm med store mængder nedbør har lagt dem under vand.

- Memorial Day Washout, skriver amerikanske medier om vandmasserne.

Vand strømmer ind: Dæmninger kollapser efter kraftig regn

Videobillederne herover viser oversvømmelser i Brickell, byens finanscenter. Et område, der ifølge beboere i området ikke har været så slemt ramt af vand siden orkanen Irma i 2017, beretter WSVN 7 News.

Regnen rykker nordpå

National Weather Service forudser, at den kraftige regn over de kommende dage vil bevæge sig mod kystområder i det nordøstlige Florida, Georgia og Carolina.

Super-cyklon truer millioner af mennesker

Ingen bådtrafik giver klart vand i Venedig