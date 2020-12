Menneskejagt efter coronapatient flygter fra hospital

En 63-årig mand, som er testet positiv for coronavirus, er i øjeblikket på flugt i Hong Kong

Myndighederne i Hong Kong leder med lys og lygte efter en 63-årig coronapatient, som er stukket af fra isolation.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet stak den mandlige patient, som har fået navnet patient 7379, af fra sin isolation på Queen Elizabeth Hospital, efter han blev testet positiv for coronavirus.

Personalet forsøgte at fange ham

Manden flygtede fredag via en trappeopgang, efter hospitalspersonalet forgæves havde forsøgt at fange ham.

- Personalet opdagede, at manden løb væk fra sin afdeling... Personalet jagtede ham, men deres indsats var forgæves, siger en talsmand fra hospitalet, hvor manden var isoleret.

Det er første gang, at en coronapatient er flygtet fra isolation, skriver Reuters.

